Juventus, ‘crolla’ anche Vlahovic: la scelta di Tudor fa discutere

L’attaccante serbo non si è reso protagonista di una prestazione esaltante contro l’Inter: immediata presa di posizione

Tre punti pesantissimi in classifica e un nuovo inestimabile bagaglio di certezze al quale far affidamento. Il gol di Adzic – se non un turning point della stagione – potrebbe comunque rappresentare uno snodo di nevralgica importanza per la Juventus di Igor Tudor in grado di rialzarsi ad un passo dal baratro.

Nonostante i tre gol subiti e uno sviluppo di gioco non certo memorabile, la ‘Vecchia Signora’ ha comunque portato a casa un derby d’Italia dai tanti volti. Detto della questione nervosa e dei lampi individuali dei singoli, va ancora una volta rimarcato lo spirito di abnegazione di una squadra che non si è mai data per vinta. Tuttavia, non è oro tutto quel che luccica.

Rintanati per gran parte della partita nella propria metà campo, come già detto, i bianconeri non hanno dato vita a trame di gioco molto interessanti. Lenta e piuttosto scolastica nel palleggio, la Juve ha prestato il fianco al prepotente ritorno dell’Inter. Non ha pagato più di tanto né la scelta di puntare a sorpresa su Koopmeiners, né la decisione di affidare a Vlahovic le chiavi dell’attacco dal primo minuto.

Juventus, il confronto tra David e Vlahovic è assolutamente emblematico

Rispetto alle prove offerte contro Parma e Genoa, il centravanti serbo ha fatto registrare un passo indietro. Non tanto sul profilo dell’abnegazione – mai mancata nonostante il logorante lavoro spalle alle porte – quanto sul lato squisitamente tecnico.

Punto, quest’ultimo, sul quale si è espresso anche il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che, nel commentare la prestazione del reparto di Tudor, ha tracciato anche un fil rouge tra Vlahovic e David.

Ecco le sue parole: “Dopo il Genoa scrissi (irritando i soloni) che David non mi convinceva e non aiutava la squadra. Così come Vlahovic dal primo minuto si annacqua un po’. La Juve ha giocato senza il canadese, ma anche il serbo l’ha vista poco: stavano tutti dietro. Sarà interessante vedere Openda”.