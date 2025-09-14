Rescissione UFFICIALE e sgasata Juventus: Comolli lo prende subito

La sua parentesi è già arrivata al capolinea: folata bianconera dopo l’ultima ufficialità

Risveglio dolce per la Juventus che grazie all’insperata vittoria contro l’Inter, è riuscita a portare a tre il filotto di vittorie consecutive volando a punteggio pieno in testa alla classifica in attesa della risposta delle avversarie.

Il sigillo di Adzic ha mandato letteralmente in visibilio tutto il popolo bianconero che può esultare per la ritrovata verve di una squadra che, come recita il suo motto peculiare, ha cercato la vittoria fino alla fine. Uno step mentale sicuramente di nevralgica importanza maturato al termine di una vera e propria battaglia agonistica nella quale gli uomini di Tudor, pur mostrando limiti evidenti in alcune zone del campo, hanno risposto colpo su colpo.

A mente fredda, però, impossibile non menzionare la cronica sofferenza patita dalla ‘Vecchia Signora’ sulle corsie esterne. L’assenza di Cambiaso – unite alle defezioni di Conceicao e Zhegrova – ha obbligato la Juve a tenere basso il proprio baricentro. Non per scelta, come ammesso da Tudor, ma come inevitabile risposta ad un piano gara nel quale i nerazzurri hanno tenuto in mano il pallino del match.

Calciomercato Juventus, colpo d’ala improvvisa: la rescissione sblocca tutto

La sessione invernale di trasferimenti è ancora piuttosto lontana ma non per questo le indiscrezioni sui possibili affari ancora in essere si sono placate. Il mercato degli svincolati, ad esempio, potrebbe rappresentare per Comolli un’ottima risorsa dalla quale attingere.

E chissà che alla fine la Juventus non possa volgere a suo favore l’evolversi della situazione riguardante Renan Lodi. L’ex esterno dell’Atletico Madrid ha infatti rescisso ufficialmente il suo contratto con l’Al-Hilal. Nella notte (italiana) gli avvocati del brasiliano hanno infatti comunicato al club saudita la decisione del loro assistito che, complice una serie di motivazioni, ha optato per la chiusura anticipata della sua esperienza in Arabia.

Forza fisica, estro, imprevedibilità e grande capacità di leggere le varie situazioni di gioco: queste le caratteristiche principali di un esterno che ha ancora molto da dare al calcio che conta. In un mosaico ancora tutto da costruire, vista anche la coperta corta sulla corsia mancina, non è affatto escluso che anche la Juve si accodi ai diversi club che busseranno alla porta del brasiliano (in possesso del passaporto italiano).

Benché non sia stata ancora imbastita una vera e propria trattativa, l’ipotesi di vedere Renan Lodi all’ombra della Mole rappresenta una traccia da monitorare con estrema attenzione. Un’associazione di idee, per ora, ma in futuro chissà…