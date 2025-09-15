Niente Inter per Vlahovic: ‘scambio’ con la Juve e nuovo club

Altro che nerazzurri, un altro club è pronto ad accogliere l’attaccante serbo: l’incastro scrive la parola fine

Dopo un’estate al centro di vivaci indiscrezioni di mercato, Dusan Vlahovic è partito con il piede giusto in campionato, mettendo a segno due gol piuttosto pesanti. Segnali importanti che hanno spinto Tudor a ‘premiare’ l’attaccante serbo con una maglia da titolare nel derby d’Italia contro l’Inter.

Ormai da mesi, però, l’ex centravanti della Fiorentina non sta facendo parlare di sé solo per quanto fatto vedere all’interno del perimetro di gioco. Mai presa seriamente in considerazione da Comolli, l’ipotesi che il serbo rinnovi a cifre inferiori rispetto agli attuali 12 milioni di euro stagionali sembra configurarsi come uno scenario molto complicato, al limite dell’impossibile.

Dopo aver rispedito al mittente le avances che in tempi e in modi diversi sono arrivate da Arabia e Turchia, Vlahovic è stato a lungo nel mirino del Milan. I rossoneri, però, complici le richieste dell’entourage del ragazzo, si sono ritrovati con il cerino in mano dopo non essere riusciti a chiudere lo scambio con la Roma tra Gimenez e Dovbyk. Nel frattempo anche l’Inter ha cominciato ad allacciare i primi dialoghi con l’entourage di DV9.

Calciomercato Juventus, Vlahovic nella Capitale: così l’Inter è al tappeto

Da sempre molto attenti a questo genere di trattative, i nerazzurri stanno valutando i margini di manovra. Benché un accordo di massima tra le parti non ci sia ancora, la traccia meneghina va comunque monitorata con attenzione così come quella che porterebbe Dusan Vlahovic a vestire la maglia dell’Atletico Madrid.

Secondo El Gol Digital, infatti, i Colchoneros non avrebbero affatto perso di vista l’attaccante della Juventus. Alla luce dei paletti imposti dalla Liga, però, i madrileni potrebbero balzare in pole position nella corsa a Vlahovic solo in caso di partenza di Sorloth che, dopo un’estate in cui è stato pesantemente messo in discussione, alla fine è rimasto all’Atletico.

Visti i buoni rapporti tra i due club – decisivi anche nella positiva chiusura del trasferimento in prestito con obbligo di riscatto condizionato di Nico Gonzalez alla corte di Simeone – c’è da credere che la Juve possa spingere per la cessione di Vlahovic già a gennaio. In questo modo, non solo liberebbe spazio salariale importante, ma eviterebbe anche il trasferimento del suo bomber ad una rivale in Serie A a parametro zero. Tuttavia, come già detto, sono ancora diversi gli incastri da trovare: scenario in evoluzione.