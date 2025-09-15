Maignan al posto di Di Gregorio: esplode la bomba

Un clamoroso scenario futuro, il calciomercato della Juventus può infiammarsi all’improvviso: Maignan-Di Gregorio, cambia tutto

Nemmeno il tempo di salutare la sessione estiva di calciomercato che già si pensa alla prossima. Gennaio potrebbe regalare colpi di un certo livello, sorprese che riguarderanno – per certi versi – un ruolo meno ‘battuto’ rispetto ad altri: il portiere.

In casa Juventus, con grande sorpresa di molti, il destino di Michele Di Gregorio potrebbe ritrovarsi intrecciato a quello di Mike Maignan. Il portiere del Milan è in scadenza il 30 giugno 2026 con i rossoneri e dopo un tira e molla durato mesi, ora sembra che l’estremo difensore transalpino sia effettivamente destinato a dire addio al club di Cardinale in vista del prossimo anno. Una partenza che pare scontata visto che dopo aver virtualmente raggiunto l’accordo prima della fine della scorsa stagione, la dirigenza ha voluto ridiscutere i termini dell’intesa facendo innervosire non poco Maignan ed il suo entourage.

Oggi la separazione pare lo scenario più probabile per il 2026. Un addio che riguarderebbe, da vicino, pure la Juventus e soprattutto Di Gregorio. L’ex PSG potrebbe, a sorpresa, salutare Milanello a stagione in corso: il Milan in questo caso, stando a ‘Foot11.com’, punterebbe ad incassare una cifra vicina ai 25 milioni di euro per il cartellino del suo numero 1.

Maignan-Di Gregorio, svolta per il grande colpo

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ riferisce come alla riapertura della sessione invernale di calciomercato – nel mese di gennaio – un club in particolare potrebbe pensare alla firma di Mike Maignan: il Manchester United.

I ‘Red Devils’ la scorsa estate hanno anche valutato Di Gregorio per rinforzare la porta ma alla fine hanno scelto Senne Lammens, 23enne belga arrivato dall’Anversa che non sta – per ora – facendo fare propriamente i salti di gioia alla dirigenza dell’Old Trafford. E così, viene riportato, Mike Maignan ed Emiliano Martinez potrebbero diventare due piste bollenti per gennaio. Una notizia, in realtà, positiva per la Juventus e i suoi tifosi visto che a questo punto Di Gregorio potrebbe serenamente proseguire la sua carriera in maglia bianconera, senza distrazioni dalla Premier League.

Ci sarà da attendere per capire se effettivamente i ‘Red Devils’ si faranno avanti da subito per Maignan, provando a tentare il Milan con una grande offerta, o se valuteranno l’affondo per Martinez. Tutto dipenderà, a conti fatti, dalle prestazioni di Lammens. Ad oggi, dunque, l’estremo difensore rossonero potrebbe ritrovarsi a ‘sostituire’ Di Gregorio nella lista dei preferiti del club di Manchester per le prime settimane del 2026. Nell’anno del Mondiale, a pochi mesi dalla rassegna Mondiale che si svolgerà Messico, Stati Uniti e Canada.