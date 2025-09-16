Cento milioni per Yildiz: la Juve ha già deciso

Il valore di Kenan Yildiz sta crescendo sempre di più: per portarlo via da Torino servono almeno cento milioni di euro.

La super sfida andata in scena sabato all’Allianz Stadium è stata vinta dalla Juventus. I bianconeri hanno avuto la meglio sull’Inter al termine di una girandola di emozioni: Locatelli e compagni hanno avuto la forza di ribaltare il punteggio nel finale di gara, rimontando da 2-3 a 4-3. Un successo che per molti potrebbe rappresentare un importante passo in avanti sul piano mentale per gli uomini di Igor Tudor.

Kenan Yildiz in campo con la Juve
Uno dei protagonisti di questa vittoria è senza dubbio Kenan Yildiz. Il gioiello turco ha regalato una prestazione scintillante, impreziosita dallo splendido gol del momentaneo 2-1: la staffilata da fuori area con cui il talento juventino non ha lasciato scampo a Sommer è l’ennesimo gesto tecnico di grande valore del 20enne.

Yildiz sta diventando sempre più un punto di riferimento per la squadra: qualche giorno prima del big match era stato lo stesso Tudor a sottolineare come il classe 2005 faccia quasi sempre la cosa giusta, sia in campo che fuori. Yildiz ha un contratto con la Juventus fino al 2029 e l’obiettivo del club torinese è quello di arrivare presto a un prolungamento fino al 2030 (con opzione per il 2031): l’ex Bayern vedrà crescere il suo stipendio dagli 1,5 milioni di euro attuali a circa 4,5 milioni più bonus.

Boom Yildiz, servono almeno 100 milioni: la Juve è stata chiara

Eppure, nonostante la fumata bianca per il rinnovo sia ormai molto vicina, i tifosi bianconeri non dormono sonni tranquilli. Le prestazioni di Yildiz stanno attirando sempre più i top club europei, pronti a spendere cifre folli pur di strappare alla Juve il suo numero 10. Stando a quanto riportato su X dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur nelle prossime settimane potrebbe arrivare a Torino una maxi offerta dalla Premier League per Yildiz.

Kenan Yildiz esulta dopo un gol con la Juventus
Secondo Konur, infatti, il Chelsea è interessatissimo al giocatore, tanto che gli emissari dei Blues si sono già mossi per capire quali siano le richieste economiche della Juventus. Comolli è stato fin troppo chiaro: per sedersi al tavolo delle trattative si deve partire almeno da 100 milioni di euro.

Già nei prossimi mesi si capirà se i londinesi vorranno fare davvero follie per Yildiz. In più bisognerà capire se il giocatore è disposto ad ascoltare l’offerta dei Blues o se invece preferisce rimanere in bianconero. Sul talento turco si registra anche un sondaggio da parte del Barcellona, che non può tuttavia spendere una cifra così alta a causa dei noti problemi di bilancio.

