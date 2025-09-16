Cento milioni per Yildiz: la Juve ha già deciso

Il valore di Kenan Yildiz sta crescendo sempre di più: per portarlo via da Torino servono almeno cento milioni di euro.

La super sfida andata in scena sabato all’Allianz Stadium è stata vinta dalla Juventus. I bianconeri hanno avuto la meglio sull’Inter al termine di una girandola di emozioni: Locatelli e compagni hanno avuto la forza di ribaltare il punteggio nel finale di gara, rimontando da 2-3 a 4-3. Un successo che per molti potrebbe rappresentare un importante passo in avanti sul piano mentale per gli uomini di Igor Tudor.

Uno dei protagonisti di questa vittoria è senza dubbio Kenan Yildiz. Il gioiello turco ha regalato una prestazione scintillante, impreziosita dallo splendido gol del momentaneo 2-1: la staffilata da fuori area con cui il talento juventino non ha lasciato scampo a Sommer è l’ennesimo gesto tecnico di grande valore del 20enne.

Yildiz sta diventando sempre più un punto di riferimento per la squadra: qualche giorno prima del big match era stato lo stesso Tudor a sottolineare come il classe 2005 faccia quasi sempre la cosa giusta, sia in campo che fuori. Yildiz ha un contratto con la Juventus fino al 2029 e l’obiettivo del club torinese è quello di arrivare presto a un prolungamento fino al 2030 (con opzione per il 2031): l’ex Bayern vedrà crescere il suo stipendio dagli 1,5 milioni di euro attuali a circa 4,5 milioni più bonus.

Boom Yildiz, servono almeno 100 milioni: la Juve è stata chiara

Eppure, nonostante la fumata bianca per il rinnovo sia ormai molto vicina, i tifosi bianconeri non dormono sonni tranquilli. Le prestazioni di Yildiz stanno attirando sempre più i top club europei, pronti a spendere cifre folli pur di strappare alla Juve il suo numero 10. Stando a quanto riportato su X dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur nelle prossime settimane potrebbe arrivare a Torino una maxi offerta dalla Premier League per Yildiz.

Secondo Konur, infatti, il Chelsea è interessatissimo al giocatore, tanto che gli emissari dei Blues si sono già mossi per capire quali siano le richieste economiche della Juventus. Comolli è stato fin troppo chiaro: per sedersi al tavolo delle trattative si deve partire almeno da 100 milioni di euro.

Già nei prossimi mesi si capirà se i londinesi vorranno fare davvero follie per Yildiz. In più bisognerà capire se il giocatore è disposto ad ascoltare l’offerta dei Blues o se invece preferisce rimanere in bianconero. Sul talento turco si registra anche un sondaggio da parte del Barcellona, che non può tuttavia spendere una cifra così alta a causa dei noti problemi di bilancio.