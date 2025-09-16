Dal Bologna alla Juventus, il colpo che ha fatto esultare i tifosi bianconeri

Spunta il retroscena di mercato attorno al nuovo gioiello di casa Juve: la trattativa ha premiato la volontà dei bianconeri

In casa Juve è ancora tanta la soddisfazione per aver vinto – e in che modo – il sentitissimo Derby d’Italia con la rivale di sempre, l’Inter. La rimonta dei ragazzi di Igor Tudor, guidata dalla rabbia con cui Khephren Thuram ha scaraventato in rete la palla del 3-3 rispondendo dopo pochi minuti al gol del fratello sotto la porta opposta, si è poi concretizzata nella splendida sassata con cui un classe 2006, alla sua ottava presenza complessiva in maglia Juve, ha regalato i tre punti alla ‘Vecchia Signora‘.

Prodotto di quell’inesauribile fucina di talenti che è la Next Gen (giova ricordare che appena un anno fa l’allora Football Director Cristiano Giuntoli ha concluso cessioni per un controvalore di 80 milioni per i talenti della squadra B), Vasilije Adzic si è preso la scena con una personalità davvero inconsueta.

Già solamente pensare di poter scoccare un tiro da quella distanza a pochissimi minuti dalla fine del recupero di una gara che sembrava ormai indirizzata verso il pari è sinonimo di grande sicurezza nei propri mezzi. Unita a quel pizzico di ‘sana follia’ senza la quale alcuni grandi gesti tecnici nemmeno esisterebbero.

Il montenegrino non ci ha pensato due volte: bomba terrificante alla sinistra di Sommer e pubblico bianconero in delirio. In molti si stanno chiedendo ora: ma dove sbuca Adzic? O meglio: com’è possibile che sia emerso così in fretta a questi livelli? I tifosi bianconeri devono ringraziare il già citato Giuntoli se oggi possono applaudire le gesta di un ragazzo che, nemmeno a dirlo, ha incredibili margini di miglioramento.

Quel sorpasso al Bologna e il ‘no’ al Verona: la storia di Adzic

Al centro di una vera e propria battaglia di mercato intrapresa tra la Juve e il Bologna all’epoca della presenza in panchina, nel club felsineo, di quel Thiago Motta che poi sarebbe diventato tecnico dei bianconeri l’anno successivo, il montenegrino classe 2006 fu strappato alla resistenza del suo club (il Buducnost Podgorica) per la clamorosa cifra di 7,2 milioni di euro.

Un investimento pari a più del doppio di quello che Giuntoli ancora pensava potesse bastare per l’acquisto nel dicembre 2023, quando furono poste le basi per il suo acquisto dalla società slava. Inizialmente infatti, quando sul talento si era affacciato il solo Bologna, si parlava di cifre intorno ai 3 milioni.

La ferma volontà dei bianconeri di regalare al proprio settore giovanile un giocatore dal sicuro avvenire, convinsero il dirigente a fare uno sforzo supplementare: un sacrificio ben ripagato dal gol messo a segno contro l’Inter in uno dei match più importanti dell’anno.

E dire che nello scorso agosto Adzic era stato molto vicino a trasferirsi in prestito al Verona, che aveva la necessità di sostituire il lungodegente Suslov. Decisiva la volontà del calciatore di restare alla Juve per giocarsi le sue chances. Con quella stessa sfrontatezza che poi gli ha consentito di provare con successo il tiro dalla lunga distanza contro i nerazzurri…