Scambio da urlo con Koopmeiners: il sogno della Juventus è realtà

Scelta fatta e nuovo ribaltone dietro l’angolo: il centrocampista olandese nella trattativa, ecco come

Vero e proprio corpo avulso alla manovra bianconera anche in questo primo scorcio di stagione, Teun Koopmeiners non sta riuscendo a ripagare la fiducia che comunque Tudor ha provato ad ostentare nei suoi confronti.

Lento ed impacciato, l’ex Atalanta si è reso protagonista di un’altra prestazione tutt’altro che scintillante contro l’Inter. In quella che si sarebbe dovuta rivelare come un’autentica occasione di riscatto, l’olandese ha steccato ancora una volta. Il numero di chances gettate alle ortiche non può non far interrogare l’area mercato bianconera: il fattore tempo, soprattutto quando si gioca alla Juventus, è spesso cerchiato in rosso con estrema parsimonia.

E così, qualora Koopmeiners non dovesse riuscire a fornire quei segnali che tutto l’ambiente si auspica, non è affatto da escludere una sua eventuale cessione in tempi relativamente brevi. Addio che, almeno in linea ipotetica, servirebbe a finanziare quel colpo in mediana con il quale si garantirebbe il definitivo salto di qualità al centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus, scambio con Koopmeiners: Comolli ‘avvisato’

E così, in un fantasioso puzzle ancora tutto da comporre, nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai nostri utenti di esprimere un parere in merito a quale scambio, secondo loro, la Juventus dovrebbe imbastire ‘sacrificando’ proprio l’ex pupillo di Gasperini.

Il 50% dei voti si è indirizzato in modo perentorio su Sandro Tonali. Dato che sorprende fino ad un certo punto vista la crescita esponenziale dell’ex fac totum del Milan, protagonista anche in Nazionale nelle ultime gare di Qualificazioni ai Mondiali. Il gioiello del Newcastle – valutato dai Magpies non meno di 80 milioni di euro – ha scalzato nella lista delle preferenze sia Ederson ché Koné, appaiati a quota 25% per completare il podio virtuale.

Insegue, infine, Ademola Lookman: l’attaccante nigeriano non ha raccolto alcuna adesione, vuoi per la particolare situazione alla quale sta dando vita con l’Atalanta, vuoi per le esigenze di una Juve che sugli esterni appare coperta.