Lo scossone in panchina crea i presupposti per la nomina dell’ex allenatore bianconero: è stato nominato

Dopo l‘ufficialità dell’esonero dalla Juventus, Thiago Motta ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Dopo aver rispedito al mittente alcune proposte dall’Arabia che non lo entusiasmavano più di tanto, l’ex allenatore bianconero ha preferito preferito prendersi del tempo.

La volontà del tecnico italo-brasiliano, neanche a dirlo, è quella di ritagliarsi importanti margini di manovra per un ritorno importante in un club europeo. Accostato senza troppa convinzione – soprattutto per il tramite di sondaggi indiretti – ad alcuni club di Premier League e al Bayer Leverkusen, Thiago Motta potrebbe ora vedersi stagliare una nuova opportunità per certi aspetti clamorosa.

Thiago Motta in Serie A: nuovo colpo di scena

Secondo quanto riferito da Controcalcio, infatti, i risultati poco convincenti ottenuti in questo primo scorcio di stagione e gli annessi fisiologici malumori nello spogliatoio avrebbero spinto la Fiorentina a mettere in discussione la posizione di Stefano Pioli.

Reduci da un sofferto passaggio del turno ai preliminari di Conference League contro il Polyssa e da due soli punti nelle prime tre giornate di campionato, i Viola si starebbero dunque interrogando sulla fattibilità del progetto tecnico griffato Pioli, ma non basta. Stando sempre alla fonte sopra citata, in caso di nuovi passi falsi nelle prossime uscite ufficiali non sarebbero affatto da escludere clamorosi ribaltoni.

A tal proposito, sarebbero stati già allertati in modo esplorativo sia Spalletti che Thiago Motta, entrambi alla ricerca di progetti stimolanti con cui rimettersi in gioco dopo le ultime esperienze tribolate sulla panchina dell’Italia per il primo e su quello della Juventus per il secondo. Giova ricordare come l’allenatore italo-brasiliano sia accostato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2027 da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Staremo a vedere cosa succederà.