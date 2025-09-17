L’annuncio UFFICIALE spacca la Juve: ecco Bernardo Silva

Calciomercato Juventus, l’annuncio ufficiale rischia di fare saltare il quadro. Ecco Bernardo Silva. Cosa sta succedendo dopo la prima gara di Champions League

Il sogno della Juventus per il prossimo anno potrebbe essere Bernardo Silva. Il portoghese, 31 anni, non ha nessuna possibilità di rimanere al City, almeno per ora, perché la società inglese dopo quasi un decennio non sembra avere intenzione di rinnovargli il contratto in scadenza.

Si è parlato di Juve, come sappiamo, nei giorni scorsi. Ma si parla anche della possibilità di un trasferimento al Benfica, squadra nella quale Silva ha iniziato a giocare nelle giovanili. Sarebbe sicuramente un ritorno molto romantico, ma non sappiamo che il giocatore abbia voglia di farlo in questo momento. Certo, i fatti successi nella notte potrebbero anche cambiare le carte in tavola.

Bernardo Silva al Benfica: c’è lo zampino di Mourinho

Dopo la sconfitta di ieri sera in Champions League in casa contro il Qarabag, il Benfica ha esonerato Lage. E secondo le informazioni che arrivano da più parti in questo momento, il possibile sostituto è José Mourinho, che avrebbe già trovato un accordo con il club.

Sappiamo bene quali sono le esigenze dello Special One: vuole una squadra forte e costringerà anche la società, nel caso, a intervenire sul mercato. E potrebbe pensare anche a Silva che dal proprio canto avendo una garanzia come Mou in panchina potrebbe decidere di accettare la proposta.

Un nuovo ostacolo quindi nella corsa della Juventus al giocatore. Un ostacolo che non pare insormontabile, a dire il vero, ma c’è, esiste. E porta sempre un solo nome, quello di Mourinho.