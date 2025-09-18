Ha fatto impazzire la Juventus: scambio da urlo in Serie A

Maxi trattativa con i bianconeri e nuova svolta di mercato: Comolli non può farne a meno

Le prime uscite ufficiali degli uomini di Tudor hanno portato in dote non pochi spunti. Prescindendo dai discorsi di classifica, il tecnico bianconero può dirsi soddisfatto delle risposte offerte da Yildiz e Vlahovic e più in generale dei contributi avuti dalla panchina.

Meno incisive, invece, sono state le corsie esterne. In emergenza sin dalla prima giornata per l’espulsione di Cambiaso, le fasce fino a questo momento si sono rivelate la vera spada di Damocle dello scacchiere della ‘Vecchia Signora’. Il solo Joao Mario, quando chiamato in causa, ha fatto emergere spunti interessanti.

Adattato in più zone di campo, Weston McKennie non può rappresentare la panacea a tutti i mali. Un’iniezione dal mercato, sotto questo punto di vista, rappresenterà una necessità più o meno imperante.

Calciomercato Juventus, occasione in Serie A: sgasata in corsia

Uno di questi profili ha già incrociato la Juventus. Ci stiamo riferendo a Brooke Norton-Cuffy, terzino destro del Genoa acquistato dal ‘Grifone’ nell’estate dello scorso anno. Protagonista di un inizio di campionato dirompente, impreziosito dall’azione che ha portato al gol di Ekuban nel palpitante finale di gara contro il Como, l’ex Arsenal ha calamitato su di sé non poche attenzioni.

Impressionante per qualità atletiche e capacità di alimentare l’azione, l’inglese classe 2004 è una delle note più liete per Vieira che gli ha di fatto affidato le chiavi della corsia destra. Una crescita costante quella del funambolico esterno box to box cresciuto nelle giovanili dei Gunners che non è affatto passata inosservata.

E chissà che, in ottica di Money Ball, il profilo di Norton-Cuffy non venga alla fine attenzionato anche dalla Juventus. Alla ricerca di un terzino destro di spinta impiegabile anche in posizione avanzata, l’area tecnica bianconera potrebbe sondare il terreno nel caso in cui si aprissero scenari interessanti.

Benché sia ancora prematuro parlare di una valutazione complessiva della trattativa, almeno in linea teorica Comolli potrebbe far leva sugli ottimi rapporti con i rossoblu e su un calciatore che all’ombra della Lanterna conoscono molto bene. Ci stiamo riferendo proprio a Miretti che i liguri riprenderebbero molto volentieri. Impossibile uno scambio alla pari; più verosimile, invece, una trattativa allargata che possa portare ad un nuovo prestito del centrocampista italiano.