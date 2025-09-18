Nuovo affare tra Real e Juventus: offerto in prestito secco

Calciomercato Juventus, un giocatore del Real Madrid offerto ai bianconeri in prestito secco. Una decisione è già arrivata

Adesso è il momento dei retroscena: di quelle operazioni che potevano andare in porto e che invece sono rimaste ferme, oppure di quelle operazioni sono saltate per chissà quale motivo e che potrebbero tornare importanti a gennaio.

Di certo, questo affare tra Real Madrid e Juventus, almeno nei prossimi mesi, non vedrà la luce. I bianconeri hanno rifatto quasi totalmente il look al reparto avanzato e non hanno bisogno di un attaccante. Poi, magari, se ne potrebbe parlare la prossima estate, soprattutto se non dovessero arrivare delle notizie positive sul fronte rinnovo Vlahovic. Anche se il serbo, almeno secondo TuttoSport in edicola questa mattina, avrebbe iniziato a mandare segnali di apertura. Vedremo.

Dal Real Madrid alla Juve: offerto Endrick

E un retroscena su un possibile affare tra Real e Juventus lo ha dato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Si parla di Endrick, attaccante brasiliano dei madrileni, 19 anni, che ha trovato davvero poco spazio fino al momento.

“C’è un calciatore che a inizio mercato è stato proposto alla Juventus. Stiamo parlando di Endrick del Real Madrid, di 19 anni. Tra fine maggio e inizio giugno, quando il Real non era sicuro sulla strada da far prendere al calciatore, dopo discussioni interne dentro il club, si è parlato di un possibile prestito secco all’estero, per farlo crescere”.

Chiaramente non era stata presa una decisione, e in quella fase è stato proposto alla Juventus, è stato un profilo valutato ma poi i dialoghi sono andati a spegnersi con il passare delle settimane quando Xabi Alonso ha deciso di trattenere il giocatore nella rosa di quest’anno. C’è stato un momento in cui tra le varie squadre che hanno accarezzato questa idea di mercato c’era anche la Juventus”.

Insomma, prima di prendere una decisione definitiva, il Real Madrid aveva cercato di piazzare il proprio attaccante per dargli, se possibile, qualche minuto in più. Non è andata così. E chissà che cosa succederà il prossimo anno.