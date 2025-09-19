DIRETTA | Juventus, Tudor cambia contro il Verona. Caso Koopmeiners – Le news del 19 settembre

I bianconeri si preparano al prossimo match di campionato contro gli scaligeri: ci sono alcuni nodi da sciogliere

Vigilia di campionato per la Juventus che, archiviato il pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund, farà visita all’Hellas Verona per dare continuità al suo cammino in campionato. In programma quest’oggi alle 14, la conferenza stampa di presentazione del match di Tudor servirà a fugare i diversi dubbi di formazione che aleggiano in queste ore. Nel frattempo, Koopmeiners e Vlahovic continuano a far parlare di sé ma per motivi diversi.

08:00 – Intervenuto nella trasmissione Fuori di Juve a Radio Bianconera, Max Pisu si è espresso in questi termini sulla particolare situazione vissuta da Teun Koopmeiners: “Alcune scelte di formazione in Champions mi hanno lasciato un po’ così poi giochiamo sempre in 10, per Koopmeiners: non l’ho mai visto buttarsi per recuperare un pallone”.

07:45 – Protezione e tranquillità: questi i due fattori con cui la Juve vuole fare scudo attorno a Michele Di Gregorio, chiamato però ad un riscatto immediato.

07:25 – Come evidenziato da Tuttosport, è previsto un turno di riposo per Bremer: al posto del brasiliano si scalda Rugani. Zhegrova e Conceicao in rampa di lancio: è probabile che entrambi partano dalla panchina, ma occhio alla gestione di Kenan Yildiz.