Juventus, bufera Tudor e Koopmeiners pizzicato: “Giochiamo in 10”

Poco convincente anche contro il Borussia Dortmund, l’ex Atalanta è finito al centro di un vero e proprio caso: le ultimissime

Tra le note negative di questo inizio di stagione per la Juventus impossibile non menzionare l’inesorabile involuzione di Teun Koopmeiners. Scialba ombra di quello ammirato tra le file dell’Atalanta, l’olandese sta continuando a faticare a trovare una collocazione tattica in grado di esaltarne le caratteristiche.

Rispetto a quanto successo un anno fa, la pazienza dei tifosi bianconeri allo stadio e sui social sta cominciando a terminare. Difeso in tempi e in modi diversi da Tudor, il centrocampista olandese è chiamato ad un riscatto immediato per risalire la china. In termini di rotazioni, Koop ricopre un ruolo di nevralgica importanza; i segnali lanciati sia in campionato che in Champions League, però, non sono quelli auspicabili.

Il tempo comincia a latitare mentre Comolli e l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ si interrogano sull’apporto del classe ’98 al progetto tecnico. Opaco sia in veste di regista che in quella di trequartista, la sensazione è che Koopmeiners sia realmente giunto all’autentico punto di non ritorno della sua esperienza all’ombra della Mole.

Juventus, doppia bordata a Tudor e a Koopmeiners: “Mi ha lasciato un po’ così”

Fino a quando Tudor continuerà a dargli fiducia? Impossibile sbilanciarsi. Sta di fatto che cominciano ad arrivare critiche di un certo tipo sia al modo con il quale l’allenatore croato sta gestendo il ragazzo sia alle prestazioni fornite dallo stesso. L’intervento di Max Pisu – attore comico e noto tifoso bianconero – ne è una testimonianza tangibile.

Sulle frequenze di Radio Bianconera nel corso della trasmissione Fuori di Juve, Pisu ha infatti chiosato: “Alcune scelte mi hanno lasciato un po’ così in Champions come ad esempio Openda davanti e David sulla fascia. Poi giochiamo sempre in 10 a causa di Koopmeiners”.

Pisu ha poi rincarato la dose, aggiungendo: “L’olandese è molle, fa fanti km ma a vuoto: mi ricorda un po’ Ian Rush, bomber che tutti volevano: arrivò alla Juve, fece tre gol e poi nulla. Se Tudor vuole recuperarlo, deve metterlo contro l’Hellas Verona, no l’altra sera”.