Colpo grosso da 40 milioni: la Juventus passa all’incasso

Calciomercato Juventus, i bianconeri si potrebbero mangiare le mani da un lato. Ma dall’altro sono pronti all’incasso. Ecco lo scenario

La responsabilità, in tutte le società, di chi deve gestire il calciomercato, sono davvero importanti. Anche perché ad un certo punto ti ritrovi, vuoi o non vuoi, a fare delle scelte.

E la Juve ne ha fatte anche di sbagliate nel corso degli anni. Ovvio, con il senno di poi siamo tutti bravissimi. Però, quando alcune cose succedono si sa, fanno sempre molto più rumore di altre. E per quello che Kaio Jorge sta facendo al momento in Brasile, una valanga di gol e di assist, è normale pensare che forse, dopo una serie importante di infortuni, la società gli avrebbe potuto dare un po’ di fiducia in più. Sì, ripetiamo, adesso siamo tutti bravi a parlare. Ma quello che conta, quando i giochi sono ormai fatti, è quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, all’incasso per Kaio Jorge

Ventisette gol segnati in 56 presenze, debutto in nazionale grazie ad Ancelotti, il Corinthians si gode Kaio Jorge e secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it la società avrebbe messo un prezzo sul cartellino del giocatore: 40 milioni di euro.

E la Juve potrebbe passare all’incasso qualora Kaio venisse ceduto. Se in Brasile si dice che nel momento della cessione al massimo i bianconeri andrebbero a guadagnare 1,5 milioni sotto forma di bonus, in Italia qualcuno dice che c’è una percentuale sulla futura rivendita che varia dal 10 al 30%. Insomma, in questo caso le cose cambierebbero di molto. E l’entourage del calciatore, segnala sempre il sito citato prima, parla già di abboccamenti con squadre di Germania, Inghilterra, Portogallo e Spagna. Comolli, dal proprio canto, guarda con molto interesse alla situazione, pronto a girare l’iban della società a chi di dovere.