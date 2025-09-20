Verona-Juventus, decisione scandalosa: “Var ed espulsione a parti invertite”

Follia al Bentegodi per quanto successo sul finire del primo tempo: bufera immediata, tutti i risvolti

Partita complicata quella del ‘Bentegodi’ per la Juventus. Dopo essere passata in vantaggio grazie al bel gol di Francisco Conceicao, la compagine bianconera ha subito il ritorno prepotente dei gialloblu, capaci di griffare il gol del momentaneo 1-1 con Orban.

Protagonista di un’ottima prestazione, l’attaccante di Zanetti, però, sta facendo parlare di sé anche per un altro episodio che l’ha visto protagonista. Al tramonto del primo tempo, l’attaccante nigeriano ha allargato in maniera plateale il braccio, colpendo in maniera netta Gatti. Quasi all’altezza del volto, il contatto è arrivato dopo che Orban aveva ‘puntato’ il difensore bianconero, con il quale pochi minuti prima aveva dato vita ad un acceso conciliabolo.

Tutt’altro che severa la decisione dell’arbitro Rapuano che punito il bomber dell’Hellas solo con un cartellino giallo, tra le proteste veementi non solo della panchina bianconera ma anche dei tifosi bianconeri sui social. Ecco una rapida carrellata:

A parti invertite VAR ed espulsione — Ipergiux™ (@ipergiux) September 20, 2025

Un rigore assurdo e una mancata espulsione. Bene direi questo #Rapuano — Daniele (@vivaelbarca) September 20, 2025

Anche la mancata espulsione di orban — Antonino (@AntoninoS973) September 20, 2025

Espulsione netta di #Orban non vista.

Oppure vista ma siamo nella #MarottaLeague ?

A voi l’ardua sentenza…#VeronaJuve — Lapo Nero (@LapoNero) September 20, 2025

Juventus col fiatone, ma la decisione di Rapuano fa discutere

Mai arrembanti, i bianconeri non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa neanche nella ripresa. Anzi, gli scaligeri si sono fatti preferire per frangenti non banali della sfida, dando la sensazione di poter far male ad una squadra stanca e con poco ritmo.

Alla fine è maturato un pari tutto sommato giusto per quanto creato dalle due squadre che però lascia l’amaro in bocca ad entrambe le compagini. La decisione di Rapuano, però, contribuirà a semina in maniera inevitabile il caos: la mancata espulsione di Orban rappresenterà sicuramente oggetto concreto delle moviole del post gara.