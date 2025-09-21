Bremer via dalla Juventus: offerta stellare e allarme fragoroso

Il colpo di scena per il futuro del difensore brasiliano è ormai dietro l’angolo: Comolli è già stato avvisato

Rimasto in panchina nel corso della trasferta di Verona, Gleison Bremer ha acceso su di sé i riflettori della cronaca per la stanchezza accusata al ‘Bentegodi’ nel corso delle ripetute post match. Se l’allarme per le condizioni del difensore brasiliano è stato ridimensionato, quello riguardante il suo futuro potrebbe ritornare di stretta attualità.

Già, perché l’interesse della Premier League per l’ex centrale del Torino non è certo un mistero. Così come non è una novità il fatto che ci siano dei club d’Oltremanica pronti a far saltare il banco mettendo sul piatto una proposta che la Juventus sarebbe obbligata a prendere in considerazione.

Frenato dal grave infortunio di Lipsia patito nella scorsa stagione, il tam tam mediatico riguardante il futuro del centrale bianconero è ritornato prepotentemente d’attualità.

Calciomercato Juventus, non solo il Liverpool su Bremer: altro blitz dalla Premier

Secondo quanto riferito da Team Talk, infatti, il Liverpool non sarebbe l’unico club che nelle ultime settimane ha riannodato i fili del discorso per capire eventuali margini di manovra. Alla ricerca di un profilo di assoluto livello con il quale provare ad alzare l’asticella, anche il Manchester United avrebbe sondato il terreno, pronto ad ingolosire Comolli con una proposta da capogiro.

Stando alla fonte in questione, l’attrattiva di giocare in un palcoscenico come la Premier potrebbe spingere il ragazzo ad aprire ad un’eventuale proposta soprattutto se uno dei club sopra formalizzasse un’offerta di ingaggio particolarmente allettante. Dal canto suo, la Juventus temerebbe l’evolversi della situazione considerando il 2026 come un anno critico per le schermaglie di mercato relative a Bremer.

Ad ogni modo, ricordiamo come il progetto tecnico di Tudor abbia in Bremer, assieme a Khephren Thuram e in Yildiz, uno dei suoi autorevoli punti di riferimento. Serviranno almeno 100 milioni di euro per cambiare le carte in tavola.