Dall’Inter alla Juve, titoli di coda: firma il pre-contratto

Dal campo al mercato: i bianconeri si interrogano su come rinforzare un organico ancora incompleto

Sono tanti gli interrogativi che la Juventus si porta dietro dalla trasferta di Verona. Messo un punto alle tante polemiche per una direzione arbitrale a senso unico, Tudor sarà chiamato ad analizzare con il suo staff un match nel quale tante, troppe cose non sono funzionate.

A cominciare da un centrocampo che con Locatelli e Koopmeiners in cabina di regia ha steccato ancora una volta, per passare ad una difesa ballerina che, priva di Bremer, ha evidenziato limiti strutturali a dir poco evidenti. Il discorso in realtà si potrebbe estendere anche all’attacco, dove né Openda, né David hanno dato la sensazione di far svoltare la partita entrando dalla panchina.

Ma puntando il mirino sul reparto arretrato, il lavoro di Comolli e dei suoi uomini nel breve-medio periodo non potrà non passare dall’acquisto di un difensore maturo, abituato a calcare determinati palcoscenici e forte fisicamente.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: così vola subito al Real Madrid

Caratteristiche che non a caso si stagliano molto bene per delineare il profilo di Marc Guehi. Il difensore del Crystal Palace, messosi in luce anche in questo primo scorcio di stagione con un gol oltre che con prestazioni di livello, è legato agli Eagles da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato.

Ad un passo dal vestire la maglia del Liverpool, prima che su input di Glasner il Crystal Palace facesse saltare tutto ad un passo dalla firma, il classe 2000 si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. In effetti sono tanti i club interessati al forte difensore nativo di Abidjan.

Oltre alla Juventus e all’Inter, che in tempi e in modi diversi hanno sondato il terreno per capire eventuali margini di manovra, occhio soprattutto alle mosse del Real Madrid. I Blancos, a cui nelle ultime settimane è accostato con sempre più insistenza Konaté, avrebbero già incassato l’apertura convinta di Guehi.

A riferirlo è il Daily Mirror che spiega come i madrileni possano dunque ricoprire un ruolo fondamentale nella corsa al forte difensore cresciuto nelle giovanili del Chelsea. Per i club italiani, insomma, è sempre più notte fonda.