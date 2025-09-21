Dieci milioni a stagione per Vlahovic: svelato il nuovo club

Blitz clamoroso per il centravanti serbo della Juventus: il banco salta in un lampo

Nonostante la prova incolore fornita al ‘Bentegodi’ di Verona, Dusan Vlahovic resta di gran lunga l’attaccante più performante della Juventus in termini realizzativi. Buoni i segnali lanciati dal centravanti serbo che intanto continua a far parlare di sé non solo per quanto fatto vedere all’interno del perimetro di gioco.

La situazione contrattuale dell’ex attaccante della Fiorentina resta infatti molto spinosa. I margini per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 sembrano ormai essere ridotti al lumicino; l’ingaggio da 12 milioni di euro attualmente percepito dal classe 2000 rappresentano un autentico punto di non ritorno per le casse della Vecchia Signora.

Anche per questo il Milan – che su espressa richiesta di Allegri ha provato ad affondare il colpo – alla fine è stata costretta a tirare i remi in barca, virando su altri tipi di profili. Nel frattempo anche l’Inter si è aggiunta con prepotenza alla folta lista di pretendenti, ma occhio ai nuovi possibili colpi di scena.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Vlahovic: ecco l’offerta galeotta

Secondo quanto riferito da Fotomac, infatti, il Fenerbahçe sarebbe ritornato alla carica per Vlahovic, pronto ad ingolosire l’attaccante della Juventus con una proposta da 10 milioni di euro a stagione. A tal proposito, ricordiamo come non sia la prima volta che i gialloblu provano a convincere il bomber della Juventus ad accettare il proprio progetto.

In tempi e in modi diversi, nei mesi scorsi il club di Istanbul aveva provato a far saltare il banco. Netta la chiusura del ragazzo che, dopo aver rispedito al mittente alcuni sondaggi dall’Arabia, non ha mai preso in seria considerazione l’idea di trasferirsi in Turchia.

Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che nella lista di pretendenti al calciatore – come evidenziato dalla fonte in questione – ci sono anche Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Newcastle. L’intrigo, insomma, è più vivo che mai. Non ancora caldissimo, il dossier riguardante il futuro della stella bianconera ritornerà sicuramente di stretta attualità nei prossimi mesi.