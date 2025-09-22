Juventus, esplode un altro caso: “Koopmeiners mai più in campo”

Il calciatore bianconero continua suo malgrado ad alimentare nuove polemiche: ecco cosa è successo

Impalpabile e abulico. L’ingresso in campo di Koopmeiners a Verona ha riacceso una spia piuttosto assordante sul reale grado di incidenza dell‘ex tuttocampista dell’Atalanta in una squadra che ha dimostrato di poter fare a meno del jolly olandese.

Il deludente pareggio in terra scaligera ha riacceso in maniera definitiva la telenovela. In tal senso, lo storico e tifoso bianconero Giovanni De Luna con un commento al vetriolo per la rubrica ‘Signora si nasce’ ha chiosato senza mezzi termini: “Lo dico subito, io Koopmeiners non lo voglio più vedere in campo. O in partenza o da subentrato, apre comunque voragini nel nostro centrocampo e per poco non ci fa perdere la partita con il Verona“.

Continua l’inizio deludente di stagione del centrocampista olandese al quale Tudor ha provato a dare fiducia anche in Champions League. Poco presente in fase di non possesso, il classe ’98 è parso svagato anche dalla cintola in su.

Juventus, attacco frontale a Koopmeiners: le scelte di Tudor tra campo e mercato

Lo stesso Locatelli, in realtà, non ha affatto convinto quando chiamato in causa in queste prime apparizioni stagionali. La staffetta tra l’ex Sassuolo e Koopmeiners non funziona affatto: il centrocampo a due non ne esalta le caratteristiche con Tudor che potrebbe vedersi costretto a vagliare soluzioni alternative.

Anche per questo nelle ultime ore è ritornato a farsi strada il profilo di Milinkovic Savic, sogno mai realizzato di una Juventus che, dopo aver rinforzato in modo perentorio la propria batteria di esterni, non può non pensare anche alla zona nevralgica del campo. Per Koopmeiners, intanto, le chances di cambiare le carte in tavola non saranno eterne.