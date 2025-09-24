Affare in bilico, Bastoni ‘prenotato’: gode anche la Juventus

I bianconeri puntano a far saltare il banco: l’intreccio coinvolge anche il difensore dell’Inter. Ecco come

Ricerca di continuità in campo, ma con un occhio rivolto in maniera quasi inevitabile ai possibili intrecci di mercato. In questo duplice binario si sta muovendo una Juventus ancora a caccia di certezze di gioco e animata dal desiderio di rinforzare un organico ancora incompleto.

Oltre alle ben note questioni riguardanti il centrocampo, Daniel Comolli si sta guardando intorno anche per rinforzare il pacchetto arretrato. Una potenziale occasione porterebbe ad esempio in Premier League, campionato nel quale attualmente milita Marc Guehi. Il centrale del Crystal Palace, ad un passo dal Liverpool nei mesi scorsi, non ha ancora rinnovato il suo contratto con gli Eagles in scadenza nel 2026 ed è finito nel mirino di diversi club, tra cui la Juventus.

Tuttavia, per riuscire a mettere le mani sul forte centrale classe 2000, la ‘Vecchia Signora’ dovrà riuscire a vincere una concorrenza molto nutrita che comprende tra le altre anche il Chelsea. Dal canto loro, Guehi non è il solo nome finito nel mirino dei Blues, molto attenti anche all’evolversi della situazione Bastoni.

Calciomercato Juventus, da Guehi a Bastoni: così cambia tutto

Come riferito da SportsBoom, il difensore dell’Inter rappresenterebbe un profilo assolutamente credibile per i londinesi, ma c’è di più. Qualora Guehi rifiutasse la proposta dei neo Campioni del Mondo, Bastoni sarebbe il primo nome chiesto da Maresca al suo club.

Per quanto i nerazzurri considerino incedibile uno dei pilastri più solidi degli ultimi anni, a fronte di un’offerta da almeno 70 milioni di euro molte cose potrebbero cambiare. Ad ogni modo, complice anche una mera valutazione di costi, sarebbe Guehi il nome valutato con più attenzione dal Chelsea.

In uno scenario che si preannuncia piuttosto magmatico, la Juventus resta sul chi va là: l’intreccio Guehi-Bastoni potrebbe infatti regalare non pochi spunti degni di nota.