La Juve frega il Milan: 30 milioni per l’erede di Di Gregorio

Non solo i rossoneri: Comolli è pronto a far saltare il banco con un vero e proprio blitz. Ecco gli ultimi risvolti

I sette gol subiti nelle due gare ufficiali contro Inter e Borussia Dortmund hanno riacceso in maniera importante la spia dell’attenzione in casa Juventus sull’affidabilità difensiva. Oltre ad alcuni svarioni degni di nota, frutto anche dell’atteggiamento sostanzialmente remissivo mostrato in alcuni frangenti, a finire sotto la lente di ingrandimento sono state anche le prestazioni di certo non perfette di Michele Di Gregorio.

Incerto tra i pali e in qualche uscita, l’ex estremo difensore del Monza è stato criticato da una fetta consistente del tifo bianconero. Di tutt’altro tenore è stata invece la posizione di Tudor che facendo scudo attorno al suo portiere, ne ha confermato la titolarità anche contro il Verona.

Che i prossimi mesi possano però risultare un autentico spartiacque per il futuro di Di Gregorio all’ombra della Mole sembra un’ipotesi sempre più concreta. A maggior ragione alla luce dei nuovi spifferi di mercato che vedono Comolli impegnato – finora sottotraccia – su diversi fronti.

Calciomercato Juventus, intreccio con il Milan tra i pali

Come riferito da Ekrem Konur, infatti, anche la ‘Vecchia Signora’ si sarebbe messa sulle tracce di Guillaume Restes. Portiere solido e bravo a far partire da dietro l’azione, il classe 2005 si è guadagnato la titolarità tra le file del Tolosa a suon di prestazioni importanti.

Il che ne ha fatto lievitare in maniera esponenziale la valutazione che in modo non banale si aggira ora come ora sui 25-30 milioni di euro. Dal canto suo, però, la Juventus non l’unico club sulle tracce dell’estremo difensore transalpino per il quale anche il Milan, al momento solo a livello di sondaggi esplorativi, avrebbe fatto un pensierino.

A chiudere un mosaico destinato a comprendere anche altri club, infine, occhio anche alle posizioni di Lille e Barcellona che hanno già sondato il terreno nelle scorse settimane per non perdere di vista uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.