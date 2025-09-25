Infortunio e stop lunghissimo: la Juventus trema due volte

La mazzata impone scelte più o meno obbligate: Comolli è già stato avvisato

Operazione riscatto. Per provare a tenere il passo del Napoli capolista, impegnato nella difficile trasferta di San Siro contro il Milan, la Juventus è chiamata ad una prestazione solida e attenta contro un’Atalanta in crescita e a caccia di punti pesanti. Per prima cosa, i bianconeri dovranno riuscire a mettere una pezza ai tanti, troppi errori difensivi dell’ultimo periodo.

Che il mercato di gennaio possa regalare sorprese invitanti per Tudor anche per la batteria di centrali? Difficile, certo, ma non impossibile soprattutto guardando alla finestra dei giocatori low cost. Potrebbe ben presto farne parte anche Marc Guehi, legato al Crystal Palace da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato.

Protagonista di un’estate a dir poco movimentato, il roccioso centrale classe 2000 alla fine è rimasto tra le file degli Eagles nonostante il forte, fortissimo pressing del Liverpool che di fatto era a un passo dal chiudere positivamente la trattativa. A distanza di settimane, l’interessamento dei Reds potrebbe ritornare a far saltare il banco.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: i bianconeri così rischiano grosso

Come riferito da TBR Football, infatti, il grave infortunio accorso a Leoni potrebbe spingere la dirigenza del Liverpool a rimpolpare la propria batteria di difensori centrali già a gennaio. Se si escludono i vari Konaté e van Dijk, la coperta dei Reds si è riscoperta incredibilmente corta.

Endo e Robertson reinventato in posizione più accentrata di certo non possono rappresentare la soluzione a tutti i mali. Anche per questo non è escluso che il Liverpool torni a riannodare i fili del discorso proprio per Guehi per il quale, però, la concorrenza è diventata più folta che mai.

Oltre alla Juventus, anche altri club di Premier e lo stesso Barcellona stanno valutando il da farsi. Per gennaio, certo, ma anche e soprattutto in ottica estiva vista la situazione contrattuale del ragazzo. Ma in tutto questo, occhio sempre all’interessamento del Liverpool – mai tramontato – nei confronti di Bremer…