Chiusura dopo le dimissioni: la Juventus completa il quadro

Bianconeri on fire, Comolli non aspettava altro: il mosaico è ormai pronto per la sua completa definizione

Si prospettava un settembre ‘caldo’ per la Juventus anche in chiave dirigenziale e tale si sta rivelando. Chiusa una sessione estiva di calciomercato che ha visto i bianconeri attivi soprattutto nelle sue battute conclusive, la ‘Vecchia Signora’ sta completando passo dopo passo le tessere del suo establishment.

La nomina di Darren Burgess come nuovo Director Of Performance è stato un altro passaggio cruciale di un orizzonte sempre più scandito. Con Comolli in prima linea per rivestire i panni di amministratore delegato, la Juventus è infatti alla ricerca di un nuovo DS al quale affidare la direzione del lato sportivo.

Una figura dal respiro internazionale – come si vocifera – grazie alla quale provare a ricucire il gap rispetto alle altre big europee anche in termini di lungimiranza negli investimenti. Anche per questo uno dei nomi finiti in cima alla lista dei desideri di Madama è quello di Rui Pedro Braz, quarantasettenne dirigente portoghese che ha già annunciato il suo addio al Benfica a partire dal prossimo ottobre.

Nuovo DS per la Juventus: l’assist fa svoltare Comolli

Benché l’altro identikit concreto porti all’attuale DS del Genoa Marco Ottolini, quello di Braz sembra configurarsi come il profilo in capace di accontentare tutti. Del resto, che il Benfica abbia già voltato pagina è confermato anche dalle ultime mosse delle Aquile sul versante dirigenziale.

Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, il club lusitano avrebbe deciso di affidare la poltrona del suo nuovo direttore sportivo a Monchi. Risale a qualche giorno fa la notizia delle dimissioni dell’ex dirigente della Roma dall’Aston Villa, pochi giorni dopo la chiusura di una sessione di calciomercato piuttosto impalpabile per la compagine di Birmingham.

Rappresentato dal potente agente Jorge Mendes – così come José Mourinho, neo tecnico del Benfica – Monchi non sarebbe affatto rimasto insensibile al progetto messo sul piatto dal club portoghese. Tutto questo, se dovesse essere confermato, rappresenterebbe un vero e proprio assist per la Juventus delineando in modo ancor più tangibile l’addio di Braz, per il quale i bianconeri molto attenti all’evolversi della situazione.