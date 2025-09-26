“Tudor più dimesso”: la Juve ha detto basta

La posizione dei quadri dirigenziali bianconeri non si è fatto attendere: il banco è già saltato

Partita da vincere per la Juventus quella contro l’Atalanta, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Reduci dal pareggio tra mille polemiche del ‘Bentegodi’, la compagine di Tudor vuole ritornare al successo. Attenzione alta ed errori minimi: questa la strada tracciata dal tecnico croato nella conferenza stampa pre-partita, sui generis sotto tanti punti di vista.

Rispetto al doppio polverone alzato dopo Juve-Dortmund e Verona-Juve, Tudor ha preferito glissare sulla questione arbitrale. Che siano state le parole di Rocchi o la posizione fatta trapelare dai vertici della ‘Vecchia Signora’ a suggerire all’allenatore bianconero un approccio più soft?

Non sembra avere particolari dubbi a riguardo il giornalista Antonio Paolino che, intervenuto nel corso di ‘Colpo Gobbo’ in onda su Radio Bianconera, ha chiosato: “In generale credo che dall’alto sia arrivata la direttiva che la conferenza stampa andasse incentrata esclusivamente sulla partita, non su altre polemiche. Forse anche per questo abbiamo visto un Tudor più dimesso del solito“.

La Juventus ‘zittisce’ Tudor: “Non ha gradito”

Paolino aveva toccato poco prima un’altra questione di nevralgica importanza negli ultimi giorni, ovvero il caso fatto esplodere da Tudor in merito ad un calendario piuttosto compresso tra incontri e con pochi giorni disponibili per riposare.

Di seguito la presa di posizione del giornalista: “A tal proposito, tornando alle rimostranze espresse nel post Verona, mi giunge voce che sul tema calendario affrontato dal tecnico, la società abbia lasciato intendere di non aver gradito che sia stato toccato quel tasto“.

Ad ogni modo, il focus di David e compagni è rivolto ad un impegno di nevralgica importanza per la ‘Vecchia Signora’. Il tempo dei se e dei ma è già finito: servono punti pesanti per provare a restare in scia del Napoli capolista.