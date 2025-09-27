Esonero UFFICIALE e nuovo allenatore: ritocca a Thiago Motta

La scelta era nell’aria ma ora assunto i crismi dell’ufficialità: la svolta chiama in causa anche l’ex allenatore della Juventus

Dopo la comunicazione ufficiale diramata dalla Juventus che lo ha sollevato dall’incarico di guida tecnica della compagine bianconera dopo il KO di Firenze, Thiago Motta si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Diversi gli abboccamenti, nessuna pista concreta almeno per il momento.

Chissà, però, che l’ultimo ribaltone in Premier League non possa creare spiragli di manovra interessanti per il tecnico italo-brasiliano. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, il West Ham ha deciso di esonerare Graham Potter. L’ex tecnico del Chelsea ‘paga’ con i dividendi un inizio di stagione piuttosto scialbo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima pirotecnica sconfitta subita dai londinesi sul campo del Wolverhampton che ha lasciato Fullkrug e compagni al penultimo posto in classifica a quota tre punti. Una sola vittoria in cinque gare ufficiali: bottino considerato insufficiente dalla proprietà del West Ham che ha dunque optato per il ribaltone.

Esonero UFFICIALE, come cambia il futuro di Thiago Motta

Nelle scorse settimane, tra i profili che i bookmakers hanno accostato alla squadra londinese, figurava anche quello di Thiago Motta. Allo stato attuale della situazione, però, la candidatura dell’ex allenatore della Juventus non ha preso quota visto che il West Ham sembrerebbe essere orientato ad affidare la sua panchina a Nuno Espirito Santo.

I prossimi giorni potrebbero essere comunque piuttosto rilevanti per il futuro dell’allenatore italo-brasiliano visto che diverse squadre di Serie A, Fiorentina e Lazio in primis, sono chiamate ad invertire il loro trend. In caso contrario, sebbene non presa in considerazione finora, un cambio in panchina diventerebbe sostanzialmente inevitabile. Seguiranno aggiornamenti.