Juventus, Tudor bocciato senza appello: “Inaccettabile”

di

Juventus-Atalanta, bocciatura imperdonabile: stavolta è successo di tutto, ecco tutti i dettagli

70 minuti di gioco molto complicati per la Juventus che allo Stadium contro l’Atalanta si è ritrovata sotto per via del gol messo a segno da Sulemana. Poche idee e confuse per i bianconeri che quasi sempre sono andati a sbattere contro lo spartito difensivo dell’Atalanta, ficcante e ben messo in campo prima dell’errore di Kossonou che ha spalancato le porte al pareggio di Cabal.

Igor Tudor osserva l'allenamento pre-partita
Juventus, Tudor bocciato senza appello: "Inaccettabile"

Nel complesso gara poco dal poco smalto per la ‘Vecchia Signora’ che non ha quasi mai dato la sensazione di poter azzannare la partita e di portarla sui suoi binari. Ancora una volta Tudor non ha convinto nella scelta dell’undici titolare vedendosi costretto ad attingere dalla panchina per acciuffare un pareggio che poco sposta nell’equilibrio dei giudizi post partita. Implacabili, come spesso avviene in questo genere di situazioni, la sequenza di commenti sui social:

Come sempre succede nel mondo del calcio, saranno i prossimi risultati a fare la differenza orientando il giudizio in una direzione piuttosto che nell’altra.

