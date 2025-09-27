Juventus, Tudor ha perso la sfida: “Bisogna salutare Koopmeiners”

Il jolly olandese continua a far parlare di sé senza soluzione di continuità: bufera e nuovo caso

Tra i tanti nodi da sciogliere in casa Juventus, quello riguardante il futuro di Teun Koopmeiners continua a tenere banco senza soluzione di continuità. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’ex Atalanta non è riuscito a prendere per mano una squadra che aspetta ancora le sue giocate.

L’investimento da 60 milioni finora non è stato ripagato. Sia fisicamente che tecnicamente il jolly olandese continua a faticare tanto. Riuscire a cucirgli addosso un abito tattico in grado di esaltarne le caratteristiche sembra essere un compito sempre più arduo per Tudor. Aspetti, questi ultimi, toccati in tempi e in modi diversi da Camillo Demichelis nel corso del suo intervento su ‘Juve Zone’ in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Assolutamente perentoria la presa di posizione di Demichelis: “Ritengo che su Koopmeiners la Juventus debba mettersi il cuore in pace. Quando le cose non vanno bene, bisogna accettare la realtà e salutarsi nel migliore dei modi“.

Calciomercato Juventus, Demichelis: “Aprirei i confini per rinforzare la mediana”

Presa di posizione senza appello quella di Demichelis che ha poi allargato il suo punto di osservazione inserendovi anche una preferenza ‘personale’ in ottica centrocampisti: “Sono calcisticamente innamorato di Boubacar Kamara dell’Aston Villa: sarebbe perfetto per la mediana della Juventus (….). Aprirei i confini per andare a rinforzare la mediana della Juventus”.

Quello dell’ex Marsiglia è stato effettivamente un profilo che in tempi e in modi diversi è stato accostato alla ‘Vecchia Signora’, senza però che l’area tecnica bianconera riuscisse a far saltare il banco trovando l’accordo per il classe ‘99 quando era un’occasione a parametro zero.

Ricordiamo però che il profilo a lungo inseguito da Comolli nelle scorse settimane – oltre al sogno chiamato Sandro Tonali – è quello di Hjulmand dello Sporting CP. Il club portoghese, però, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi gioielli più luminosi per il quale chiede almeno 60 milioni di euro.