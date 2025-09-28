La Juventus lo soffia al Milan: arriva il nuovo Modric

Era stato accostato ai rossoneri, adesso Comolli vuole balzare in pole position: maxi intreccio per un ‘predestinato’

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Juventus non può e non vuole farsi trovare impreparata. Sono ancora troppe le note dolenti di una squadra involuta e incompleta e che necessita di correttivi soprattutto nella zona nevralgica del campo.

Potrebbe non risultare banale, dunque, l’ultima indiscrezione che ha accostato alla ‘Vecchia Signora’ uno dei pallini del Milan negli ultimi anni. Ci stiamo riferendo a Luka Sucic, cugino del neo interista, che nelle ultime stagioni si è messo in mostra con gol, assist e tante giocate di qualità. Jolly mancino dagli ottimi tempi di inserimento, il gioiello della Real Sociedad ha calamitato l’attenzione degli addetti ai lavori delle big ormai da diverso tempo.

Accostato a diversi club in Premier League, Sucic potrebbe infatti rappresentare l’oggetto del contendere tra il Milan e la Juventus. A rivelarlo è Ekrem Konur che svela come sia i bianconeri che i rossoneri abbiano avviato i primi sondaggi esplorativi per valutare i termini di un’operazione che si preannuncia comunque tutt’altro che banale.

Calciomercato Juventus, tentazione Sucic: le condizioni per la sfida al Milan

Legato alla Real Sociedad da un contratto in scadenza nel 2029, il talentuoso centrocampista nativo di Linz ha una valutazione che si attesta sui 15-20 milioni di euro passibile però di un importante gioco al rialzo qualora si creassero i presupposti per una vera e propria asta.

In un modo o nell’altro, le prossime settimane contribuiranno a definire con maggiore chiarezza il futuro Sucic che ha tutte le carte in regola per spiccare il volo. I club italiani ne sono assolutamente consapevoli e non vogliono lasciarsi sfuggire un’occasione assolutamente intrigante.