Accordo tra Lookman e la Juventus: ecco i nuovi titoli di coda

Inter tradita dall’attaccante dell’Atalanta: il clamoroso ribaltone cambia i termini della telenovela

Complice anche l’espulsione di De Roon, Juric ha deciso di non concedere neanche uno scampolo di partita ad Ademola Lookman allo Stadium contro la Juventus. Ad ogni modo, a meno di nuovi clamorosi colpi di scena, il rapporto tra l’attaccante nigeriano e tutta l’area tecnica nerazzurra sembra essere stato ricucito.

Rispetto a qualche giorno fa, si respira infatti un’aria molto meno tesa a Zingonia. La ‘Dea’ ha bisogno di Lookman per provare a centrare gli obiettivi stagionali e dal canto suo il ragazzo non poteva permettersi di trascorrere una stagione intera in tribuna. In tutto questo, cosa c’entra la ‘Vecchia Signora’.

Secondo Michele Fratini – premiato come miglior capo scout sia nel 2022 che nel 2023 – dopo aver memorizzato l’intenzione dell’Inter di non accettare le condizioni dettate dall’Atalanta, il ragazzo avrebbe spinto con forza per poter approdare alla corte di Tudor.

Calciomercato Juventus, colpo di scena Lookman: ecco cosa è successo

Nel corso della diretta su YouTube di Calciomercato.it, nello spazio dedicato a ‘Ti Amo Calciomercato’, Fratini ha spiegato quello che a tutti gli effetti può essere definito un clamoroso retroscena: “Lookman è saltato, voleva fino in fondo la Juventus ma l’Atalanta ha deciso di trattenerlo”.

Una traccia di mercato che, se confermata, spiegherebbe poi anche l’affondo last minute per Openda, a maggior ragione viste le difficoltà riscontrate dalla Juventus per arrivare a Randal Kolo Muani. Difficile, per non dire quasi impossibile, che ‘Madama’ decida di riaprire i cordoni della borsa per Lookman a gennaio, a meno che non si creino i presupposti giusti per la cessione di Dusan Vlahovic.