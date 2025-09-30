Tudor via dalla Juventus: ribaltone dopo la Champions

Clamorosa presa di posizione sull’attuale tecnico bianconero: questa è davvero grossa

Sebbene Igor Tudor abbia provato a stemperare la tensione, il tecnico croato sa bene che la posta in gioco contro il Villarreal è piuttosto alta. Un passo falso minerebbe infatti ancor di più le certezze di una squadra parsa piuttosto involuta nel gioco e nelle idee nelle ultime settimane.

Il tempo, come noto, non è mai troppo alla Juventus. L’ex tecnico del Marsiglia si è guadagnato la riconferma con un quarto posto conquistato per il rotto della cuffia e grazie ad alcuni impensabili intrecci in panchina. Nonostante l’ultimo rinnovo di contratto, Tudor però sa bene come tutto l’ambiente abbia alzato in maniera importante la posta, a maggior ragione dopo una sessione estiva che la Juventus ha chiuso in un certo modo. I bookmakers, intanto, si sono già spinti oltre.

Esonero Tudor, la posizione dei bookmakers è immediata

Non è certo passata inosservata la quota riguardante il possibile esonero di Tudor entro il 25 dicembre, bancata da Goldbet a quota 8. Cifra più alta rispetto a qualche settimana fa, ma comunque drasticamente in discesa rispetto alle quote circolate ad inizio settembre riferite su tutto l’arco della stagione.

Vietato sbagliare. Lo sanno bene Tudor e tutta la squadra che nella tana del Sottomarino Giallo si presentano senza due pezzi da novanta come Thuram e Bremer. Piccola emergenza che l’allenatore croato sarà chiamato a gestire indovinando la formazione titolare, a differenza di quanto successo nelle ultime uscite ufficiali. Il tempo dei se e dei ma è già finito: urgono risultati di un certo tipo. In tutto questo i bookmakers monitorano il da farsi…