Tudor via dalla Juventus: ribaltone dopo la Champions

di

Clamorosa presa di posizione sull’attuale tecnico bianconero: questa è davvero grossa

Sebbene Igor Tudor abbia provato a stemperare la tensione, il tecnico croato sa bene che la posta in gioco contro il Villarreal è piuttosto alta. Un passo falso minerebbe infatti ancor di più le certezze di una squadra parsa piuttosto involuta nel gioco e nelle idee nelle ultime settimane.

Igor Tudor, allenatore della Juventus
Tudor via dalla Juventus: ribaltone dopo la Champions (LaPresse) – JuveLive.it

Il tempo, come noto, non è mai troppo alla Juventus. L’ex tecnico del Marsiglia si è guadagnato la riconferma con un quarto posto conquistato per il rotto della cuffia e grazie ad alcuni impensabili intrecci in panchina. Nonostante l’ultimo rinnovo di contratto, Tudor però sa bene come tutto l’ambiente abbia alzato in maniera importante la posta, a maggior ragione dopo una sessione estiva che la Juventus ha chiuso in un certo modo. I bookmakers, intanto, si sono già spinti oltre.

Esonero Tudor, la posizione dei bookmakers è immediata

Non è certo passata inosservata la quota riguardante il possibile esonero di Tudor entro il 25 dicembre, bancata da Goldbet a quota 8. Cifra più alta rispetto a qualche settimana fa, ma comunque drasticamente in discesa rispetto alle quote circolate ad inizio settembre riferite su tutto l’arco della stagione.

Tudor nel pre partita
Esonero Tudor, la posizione dei bookmakers è immediata (LaPresse) – JuveLive.it

Vietato sbagliare. Lo sanno bene Tudor e tutta la squadra che nella tana del Sottomarino Giallo si presentano senza due pezzi da novanta come Thuram e Bremer. Piccola emergenza che l’allenatore croato sarà chiamato a gestire indovinando la formazione titolare, a differenza di quanto successo nelle ultime uscite ufficiali. Il tempo dei se e dei ma è già finito: urgono risultati di un certo tipo. In tutto questo i bookmakers monitorano il da farsi…

Gestione cookie