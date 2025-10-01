Villarreal-Juventus scrive la parola fine: “Imbarazzante”

La presa di posizione è arrivata in maniera fulminea: così non si torna più indietro, è già stato avvisato

Partita dai mille volti quella disputata dalla Juventus sul campo dell’Estadio de la Ceramica. Il 2-2 finale è una fotografia piuttosto emblematica di una partita sostanzialmente pazza nella quale i bianconeri erano pure riusciti a ribaltare l’iniziale svantaggio trascinati dal devastante ingresso in campo di Francisco Conceicao.

Tuttavia, l’arrembaggio nel finale degli uomini di Marcelino ha spalancato le porte al pareggio di Renato Veiga, arrivato a pochi minuti dal triplice fischio di una partita che sa tanto di ennesima occasione mancata per Teun Koopmeiners. L’olandese si è reso protagonista di un’altra prestazione assolutamente scialba: mai in partita e con una quantità industriale di palloni persi.

Lento e compassato, l’ex Atalanta non è riuscito ad incidere scatenando i commenti di tanti tifosi bianconeri che lo vorrebbero in panchina in pianta stabile. Tuttavia, oltre a quella dell’olandese, a finire nell’occhio del ciclone è anche la gestione del secondo degli uomini di Tudor non in grado di amministrare il vantaggio se non con innocui lanci lunghi che hanno permesso ai padroni di casa di stringere d’assedio i bianconeri. Ecco una rapida carrellata di commenti:

non siamo capaci di tenere il pallone sotto pressione e neanche di trovare la punta davanti pochezza tecnica imbarazzante https://t.co/bn2GlBPgS5 — 🍎 (@ciaosonounamela) October 1, 2025

Edo vorrei sbagliarmi,ma il croato non ci sta capendo una mazza ,le partite sembrano le repliche dell’anno precedente, imbarazzante. — Fabio (@Fabiog00499157) October 1, 2025

Se non sistema la fase difensiva a partire dalle marcature a zona 🤬 sui corner andrà a finire sempre così….. imbarazzante — glJtterJng prJze 🏆 (@massifiero) October 1, 2025

Primo tempo imbarazzante, importante reazione ad inizio ripresa ma finale nuovamente da dimenticare. Pari inutile ai fini della classifica — Paolo Venturini (@Paolo_Venturini) October 1, 2025

Gestione della partita sul 1-2 imbarazzante, tutti dietro e hai dato la partita in mano al villarreal. Niente da fare, ti lasciano sempre l’amaro in bocca.

La prossima il Real Madrid, molto probabile 2 punti in 3 partite. — miке (@magicmike_jfc) October 1, 2025

Servirà una vera e propria scossa alla Juventus per ritrovare un rotta diventata improvvisamente una chimera. Senza idee né identità: non è questo ciò che si aspettava da una squadra partita con ben altre ambizioni.