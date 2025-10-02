Pagano la clausola di Bremer: per la Juventus finisce malissimo

Pronti a tutto per mettere le mani sul centrale brasiliano: il dado è tratto, ecco cosa cambia

Lasciato precauzionalmente al riposo per la sfida contro il Villarreal, Gleison Bremer è pronto a partire titolare contro il Milan. Il baluardo della difesa bianconera è un tassello imprescindibile per lo scacchiere tecnico-tattico di Tudor benché non sia ancora al top della forma. Le sirene provenienti dall’Inghilterra (e non solo) ne sono una testimonianza tangibile.

Secondo quanto riferito da Defensa Central, anche il Real Madrid avrebbe infatti inserito il centrale brasiliano nella propria lista dei desideri. Un attestato di stima importante quello delle Merengues, alla ricerca di un profilo dallo spessore internazionale al quale consegnare le redini di un reparto da rifondare.

Almeno allo stato attuale della situazione, però, i madrileni non sarebbero intenzionati a far saltare il banco con un’offerta importante, giudicando eccessive le pretese della Juve che, forte della clausola inserita nel contratto del brasiliano, chiede circa 60-70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, bomba Bremer: sì dalla Premier

Dal Manchester United all’Arsenal, passando per il City e il Tottenham: non sarebbero pochi i club che, a differenza del Real, sarebbero invece pronti a far saltare il banco per Bremer. Uno scenario che, se dovesse essere confermato, metterebbe la Juventus alle strette.

L’ex baluardo del Torino non ha mai nascosto di essere felice nella città che più di tutte lo ha valorizzato, convinto di potersi ritagliare chances importanti per mettere in cascina trofei di un certo tipo. Tuttavia, non è la prima volta che il nome di Bremer orbiti attorno al campionato d’Oltremanica.

In tal senso, lo scenario potrebbe ricevere un’accelerata decisiva nel caso in cui uno dei club sopra menzionati riuscisse a trovare l’accordo con il giocatore con un contratto stellare. Ipotesi che, sia pur non entrata nel vivo, non può essere esclusa a priori.