Nuovo allenatore al posto di Tudor: la mossa della Juventus

Comolli ha le idee molto chiare sul da farsi: la scelta che ribalta i bianconeri aprendo le porte a nuovi intrecci

I risultati deludenti delle ultime settimane – se non proprio un allarme – hanno comunque fatto suonare una spia piuttosto fragorosa sulla posizione di Igor Tudor. Non ancora in grado di gestire con oculatezza i vari momenti dell’incontro, la ‘Vecchia Signora’ sta faticando più del previsto a dare continuità al percorso iniziato nella scorsa stagione.

Oltre alla poco redditizia gestione del parco attaccanti, in casa bianconera ci si comincia ad interrogare anche sulla tenuta difensiva di una squadra che nelle ultime cinque partite ha incassato ben undici reti. Tanti, troppi per poter competere a determinati livelli. Anche per questo, almeno da un punto di vista mediatico, seguendo la scia dei tanti tifosi che hanno cominciato ad esternare un certo malcontento per la gestione Tudor, la posizione del tecnico croato alla guida della panchina bianconera è stata messa in discussione.

La Juventus pensa all’esonero di Tudor? Ecco come stanno le cose

Status quo che non sembra scalfire più di tanto la stima e la grande considerazione che la proprietà bianconera ripone nei confronti del suo allenatore. Intervenuto nel corso di una delle sue ultime dirette sul canale YouTube, Fabrizio Romano ha infatti posto l’accento proprio sul binomio ancora strettissimo tra Tudor e la Juventus, spegnendo di fatto le ultime insistenti voci:

“Su Tudor a me non risulta che la Juve abbia iniziato alcun tipo di conversazione con altri allenatori. Penso che anche da un punto di vista mediatico si stia calcando un po’ troppo la mano con questa vicenda (…). La Juve non ha preparato proprio nulla rispetto al suo allenatore, continua a lavorare con Tudor: paragono un po’ questa situazione a quella dell’Inter nelle prime settimane di settembre con Christian Chivu”.