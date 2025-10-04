DIRETTA | Juventus, regalo di Comolli per la mediana. Sorpresa in attacco contro il Milan – Le news del 4 ottobre

Dal campo agli intrecci in chiave mercato: giornata solo apparentemente di transizione per i bianconeri che continuano a lavorare su più fronti
Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Milan, gara spartiacque per il prosieguo della stagione dei bianconeri, a caccia di risposte importanti dopo l’ultimo filotto di quattro pareggi consecutivi. La sfida contro il grande ex Massimiliano Allegri – si sa – si carica di un valore simbolico tutt’altro che indifferente. Parallelamente, a tenere banco sono anche le questioni in chiave mercato che potrebbero aprirsi a stretto giro di posta. Segui con noi tutte le novità di oggi, 4 ottobre:
- 10.30 – Come evidenziato da Matteo Moretto, diversi club di Mls avrebbero messo gli occhi su Weston McKennie, il cui rinnovo con la Juventus è ancora in alto mare. Il texano avrebbe aperto alla destinazione.
- 10.00 – Da Bouaddi a Pavlovic: sono diverse le piste vagliate con attenzione da Comolli per puntellare il centrocampo.
- 09.30 – Secondo La Gazzetta dello Sport, Vlahovic è favorito su Openda per un posto da titolare al centro dell’attacco