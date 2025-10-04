Firma a sorpresa per Vlahovic: chiude tutto la Juventus

L’attaccante continua a far parlare di sé senza soluzione di continuità: l’ultima soluzione è davvero clamorosa

Trascinatore soprattutto nella prima parte di stagione della Juventus, Dusan Vlahovic dovrebbe partire titolare nel big match contro il Milan. Una scelta che, se confermata, contribuirebbe a definire in modo ancor più netto le gerarchie dell’attacco bianconero che vedono il serbo in pole position rispetto ad Openda e a David.

Il che – almeno nel medio periodo – potrebbe avere delle conseguenze tangibili anche sull’altro tema che l’ex centravanti della Fiorentina tende a calamitare senza soluzione di continuità: il suo futuro. Se fino a poche settimane fa il suo addio alla Juventus a parametro zero sembrava sostanzialmente scontata, qualcosa è cambiato.

Prima le dichiarazioni di Chiellini che di fatto ha blindato Vlahovic fino al prossimo giugno, poi il sostanziale disgelo tra le parti che potrebbe fungere da preludio di qualcosa di molto più concreto.

Calciomercato Juventus, rinnovo Vlahovic: ecco come stanno le cose

In tal senso, occhio all’ultima indiscrezione lanciata da Massimo Pavan. Secondo quanto riferito, infatti, la dirigenza juventina non avrebbe affatto chiuso all’ipotesi di rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2026, anzi. Motivata a valutare con attenzione il futuro di Vlahovic, l’area tecnica bianconera potrebbe dunque decidere di prolungare l’esperienza del centravanti serbo all’ombra della Mole.

Ovviamente un nodo di cruciale importanza verterà sulle cifre con le quali eventualmente suggellare questo nuovo accordo. Fino a questo momento l’attaccante classe 2000 ha sempre risposto a due di picche all’ipotesi di ridursi l’ingaggio che attualmente si attesta sui 12 milioni di euro annui. Un pluriennale da 7-8 milioni di euro più bonus, almeno in linea ipotetica, potrebbe però accontentare tutti.

Del resto gli interessamenti dei vari top club a cui è stato accostato Vlahovic nei giorni scorsi – dalle big di Premier a Milan e Inter, passando per il Barcellona – non si sono ancora tradotti in approcci di un certo tipo. La Juventus riuscirà a cogliere la palla al balzo: ai posteri l’ardua sentenza.