Juventus, la goccia che fa traboccare il vaso: “Con Tudor è finita”

di

La partita contro il Milan passa nettamente in secondo piano: il verdetto scatena la bufera

Meno di 24 ore al fischio d’inizio di Juventus-Milan, ma il tempo delle critiche all’indirizzo di Tudor non è ancora finito. Alla luce dei quattro pareggi consecutivi rimediati tra campionato e Champions League, l’allenatore croato è finito prepotentemente nell’occhio del ciclone.

Igor Tudor, allenatore della Juventus
Juventus, la goccia che fa traboccare il vaso: "Con Tudor è finita"

Sono in tanti i tifosi che hanno cominciato ad esternare qualche dubbio sulla bontà di un progetto che fatica a decollare. Anche questa volta, non sono affatto piaciute alcune esternazioni dell’ex allenatore del Marsiglia in conferenza stampa. A cominciare dalla difficoltà di trovare contromisure ai vari spartiti del match a gara in corso per proseguire con il ‘lavoro mentale’ cui saranno chiamati Openda e David, in ombra e non ancora al top della forma.

In particolare a finire nell’occhio del ciclone sono le continue puntualizzazioni di Tudor sulla forza di un organico che paga ancora dazio rispetto alle competitors. Dichiarazioni che stridono con l’importanza della panchina sulla quale è seduto l’allenatore croato.

Bufera prima di Juventus-Milan: polemiche social ‘contro’ Tudor, ecco cosa è successo

Come già anticipato, le parole di Tudor continuano a far storcere il naso a chi si aspetterebbe un approccio completamente diverso dall’allenatore della Juventus. In tal senso, alcuni utenti si sono già spinti oltre chiedendone l’esonero o considerando finita la sua esperienza all’ombra della Mole. Ecco una carrellata di commenti a riguardo:

Anche per questo Juventus-Milan ha tutta l’aria di configurarsi – almeno per quanto riguarda l’aspetto mediatico – un autentico turning point. Una sconfitta bianconera spalancherebbe le porte ad un vero e proprio polverone.

