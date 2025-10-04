Juventus, la goccia che fa traboccare il vaso: “Con Tudor è finita”

La partita contro il Milan passa nettamente in secondo piano: il verdetto scatena la bufera

Meno di 24 ore al fischio d’inizio di Juventus-Milan, ma il tempo delle critiche all’indirizzo di Tudor non è ancora finito. Alla luce dei quattro pareggi consecutivi rimediati tra campionato e Champions League, l’allenatore croato è finito prepotentemente nell’occhio del ciclone.

Sono in tanti i tifosi che hanno cominciato ad esternare qualche dubbio sulla bontà di un progetto che fatica a decollare. Anche questa volta, non sono affatto piaciute alcune esternazioni dell’ex allenatore del Marsiglia in conferenza stampa. A cominciare dalla difficoltà di trovare contromisure ai vari spartiti del match a gara in corso per proseguire con il ‘lavoro mentale’ cui saranno chiamati Openda e David, in ombra e non ancora al top della forma.

In particolare a finire nell’occhio del ciclone sono le continue puntualizzazioni di Tudor sulla forza di un organico che paga ancora dazio rispetto alle competitors. Dichiarazioni che stridono con l’importanza della panchina sulla quale è seduto l’allenatore croato.

Bufera prima di Juventus-Milan: polemiche social ‘contro’ Tudor, ecco cosa è successo

Come già anticipato, le parole di Tudor continuano a far storcere il naso a chi si aspetterebbe un approccio completamente diverso dall’allenatore della Juventus. In tal senso, alcuni utenti si sono già spinti oltre chiedendone l’esonero o considerando finita la sua esperienza all’ombra della Mole. Ecco una carrellata di commenti a riguardo:

Conferenza stampa sinceramente preoccupante di Tudor nel solco della risposta su Cambiaso. Un allenatore della Juventus non può dire che la squadra ha degli limiti e quindi le prestazioni sono state anche buone. Oltretutto dicendo che non sa che fare per rimediare — Sante Tricarico 🇪🇺 (@SanteTricarico) October 4, 2025

L’avventura di Tudor è finita.

La stagione della Juventus anche. — okapi™ (@ilciccio67) October 4, 2025

@enzomarangio ma #Tudor l’ha capito su quale panchina si trova oppure pensa di stare seduto sulla sedia di plastica del bar?#modric #JuveMilan — Marco Albanesi (@Marco_Albanesi) October 4, 2025

Le stronzate di Tudor stanno raggiungendo vette che sono appartenenute solo ad Allegri — Lord_Carry 5-0 (@Lord__Carry) October 4, 2025

Il problema di Tudor non sono certo le parole su modric ma le altre in cui certifica la sua mediocrità come allenatore — Walter-Ego (@WalterEgo90) October 4, 2025

Tudor ora comincia a vedere le partite solo nella sua testa — Ipergiux™ (@ipergiux) October 4, 2025

Anche per questo Juventus-Milan ha tutta l’aria di configurarsi – almeno per quanto riguarda l’aspetto mediatico – un autentico turning point. Una sconfitta bianconera spalancherebbe le porte ad un vero e proprio polverone.