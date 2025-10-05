DIRETTA | Juventus, Milan e non solo: la sorpresa di Tudor – Le news del 5 ottobre

Tra campo e mercato, i bianconeri si preparano a vivere una serata molto intensa con la sfida al grande ex Allegri
Tutto pronto per il fischio d’inizio della gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Snodo cruciale della stagione, il match che segnerà il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino rappresenta un autentico punto di svolta per i bianconeri, a caccia di punti pesanti con cui ripartire e già spalle al muro. In tutto questo, continuano a tenere banco anche le indiscrezioni di mercato. Ecco tutte le news di oggi 5 ottobre:
- Rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi, dovrebbe essere David (e no Vlahovic) a partire titolare. Ecco la probabile formazione ipotizzata da ‘La Gazzetta dello Sport’: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.