Vlahovic con i soldi di Leao: Juve-Milan non finisce mai

Calciomercato Juventus e Milan, l’intreccio è servito sul piatto d’argento: ormai non si parla d’altro, le ultime

Da pochi istanti si è chiuso uno Juventus-Milan che ha sicuramente regalato non pochi spunti per contenuti tecnici e agonistici. Tuttavia, gli incroci tra le due squadre potrebbero non essere finiti.

C’è un profilo che in tempi e in modi diversi è finito nella lista dei desideri dei rossoneri: ci stiamo riferendo a quel Dusan Vlahovic che, dopo aver rifiutato le proposte turche e saudite ricevute in tempi e in modi diversi, sta valutando il da farsi. In un mosaico che si prospetta piuttosto magmatico, il numero 9 della ‘Vecchia Signora’ si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale.

A meno di clamorosi colpi di scena, la soluzione più probabile vedrebbe Vlahovic e la Juventus dirsi addio a giugno, al tramonto del contratto che lega l’ex centravanti della Fiorentina a ‘Madama’ con un contratto da circa 12 milioni di euro a stagione. In tutto questo le milanesi osservano, sornione, pronte ad affondare il colpo nel caso in cui si aprisse una strada da percorrere.

Calciomercato Juventus, Vlahovic-Leao: Milan avvisato, l’annuncio fa discutere

Si inserisce proprio in quest’alveo il ‘consiglio’ con cui Paolo Ziliani – attraverso un lungo post affidato al suo profilo X – ha suggerito al Milan di privarsi di Leao per lasciare il posto ad un attaccante come Vlahovic e ad un centrale d’esperienza e che conosce il campionato di Serie A come Kim.

Un valzer allo stato attuale della situazione solo ipotetico. Una suggestione che Ziliani ha provato a spiegare così: “Immaginate un Milan che dopo Modric e Rabiot (…) inneschi un bomber come Vlahovic e in difesa un centrale dalla stazza di Kim. Dopodiché, alzi la mano chi avvertirebbe il bisogno di togliere uno tra Pulisic, Vlahovic o Nkunku per mettere al loro posto Leao: quello che a 19 anni prometteva bene ma giocava una partita buona su cinque e che oggi, a sette anni di distanza, è ancora lo stesso (…).