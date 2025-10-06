Flop David, subito via dalla Juve: spunta la destinazione

Jonathan David è la grande delusione di questo inizio di stagione in casa Juventus. Il club bianconero potrebbe scaricare subito l’ultimo colpo a parametro zero

Jonathan David è senza dubbio tra i bianconeri più deludenti di questo inizio di stagione. L’attaccante canadese ex Lille ha finora realizzato un solo gol, quello dell’esordio contro il Parma.

Il classe 2000 è reduce da due brutte prestazioni contro Villarreal e Milan, entrambe disputate da titolare e macchiate da due grandissime occasioni non sfruttate. Igor Tudor, nel post partita di Juventus-Milan, lo ha difeso così: “Sta facendo bene, a me è piaciuto per come si muove, per come è pericoloso. In quella occasione è mancato un pochettino, è scivolato, è un dettaglio però i suoi movimenti sono importanti”.

E ancora sulle pressioni dell’ultimo grande colpo a parametro zero: “La sentono tutti e nessuno. Fa parte di questo club. Mi è piaciuto lui, non mi è piaciuto che non ha fatto gol. Lui è uno che fa gol, anche se non ha segnato mi è piaciuto. Si fanno scelte, si guarda, si osserva e via”. Nel frattempo, però, iniziano a circolare anche i primi rumors di mercato.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno in Francia per David

Secondo quanto riportato dal portale francese ‘fichajes.net’, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi starebbe monitorando la situazione di Jonathan David.

Il difficile avvio dell’ex Lille, riferisce il portale, potrebbe presto mettere in bilico il suo futuro. In questo contesto, l’OM sarebbe in prima fila e già attento nel caso in cui la dirigenza della Juve dovesse decidere di scaricare David. L’attaccante è stato infatti acquistato a parametro zero ed in caso di cessione garantirebbe una plusvalenza al club bianconero. È ancora presto, ma anche Jonathan David sembra già in discussione in casa Juventus.