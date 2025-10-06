Juventus in 9 contro 11: “Surreale”. Paga dazio Tudor

Tante le note negative nella prestazione fornita dalla ‘Vecchia Signora’ contro l’ex Massimiliano Allegri

Partita senza infamia e senza lode, l’ennesima di quest’ultimo scorcio di stagione per la Juventus. Contro il Milan, la compagine di Tudor non dà quasi mai la sensazione di poter trovare il bandolo della matassa e porta a casa un punto che poco sposta nei giudizi complessivi di una squadra sostanzialmente involuta.

Lenti e prevedibili oltre che graziati da Pulisic dal dischetto, i padroni di casa fino al cambio tattico e al passaggio al 3-5-2 hanno dato costantemente la sensazione di non avere in mano le chiavi della partita. Mal supportati da un attacco senza peso, i bianconeri hanno nuovamente chiuso una gara senza il gol di uno dei loro attaccanti.

A far storcere il naso al pubblico dell’Allianz è stata l’ennesima prova incolore di Jonathan David. Oltre al clamoroso liscio al pallone dal cuore dell’area di rigore, il bomber canadese non è riuscito a tenere su neanche un pallone. Lento, prevedibile e abulico.

Juventus-Milan, fioccano le critiche all’indirizzo di David e Openda

Il gol all’esordio contro il Parma, poi il nulla più assoluto. L’ex Lille non è il problema della Juventus, ma difficilmente potrà configurarsi come una soluzione credibile per il prosieguo della stagione a meno di una clamorosa inversione di marcia. Schierato nella mischia nel secondo tempo, neanche Openda ha convinto più di tanto, mettendoci il suo in termini di impegno, ma difettando molto nelle scelte più importanti. I commenti – per entrambi – sono inequivocabili:

Ma voi avete capito gli acquisti di #David e #Openda ???

E onestamente per quel poco che ho visto nelle precedenti partite anche di #zhegrova??#JuventusMilan #juvemilan — FRANCESCO BOSETTI (@francescobosett) October 5, 2025

Vomitevole. Unico aggettivo adatto alla partita.#David ti prego, dacci un fottuto segno di vita;#Tudor impara a leggere i momenti della partita e dai un po’ di gioco alla squadra;

Sto iniziando a soffrirmela come nel periodo di declino di Motta. Ed è solo Ottobre…#JuveMilan https://t.co/P2wnAVuW7h — Ema Mon (@ManMon4) October 5, 2025

Una partita terrificante, con questo #david che sembra non aver giocato mai a calcio!!! Il @acmilan meritava il 3 a 0 … senza parole #FinoAllaFineForzaJuventus #JuventusMilan #Allegri — Christian (@cristianbruschi) October 5, 2025

Anche quella di David comunque è stata imbarazzante — 5-0 Mayulu, è finita (@zivkomir) October 5, 2025

Di Gregorio compitino poca sicurezza Gatti inadeguato usa male il corpo e non legge le giocate Cambiaso. Da schiaffi Kelly non sa difendere Locatelli ha paura della sua ombra David surreale Tudor non ci capisce niente#juve — Mattialei (@Mattialei) October 5, 2025

Non so voi, ma io sono stanca..

Openda e David, ma chi li ha chiamati? — Virgi🌙 (@dinavir16) October 5, 2025

La sensazione è che mai come in questa circostanza la sosta del campionato possa essere una manna del cielo per una squadra parsa stanca e con pochi guizzi per cambiare l’inerzia della partita.