Juventus, con Tudor è finita: ‘richiamato’ Thiago Motta

di

La scelta ha creato i presupposti per un nuovo clamoroso tormentone: non si sono affatto tirati indietro, le ultime

I cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League hanno frenato e non poco il percorso di crescita della Juventus, relegando gli uomini di Tudor in quella sfera di limbo che aveva già contrassegnato le precedenti stagioni. Purtroppo la sensazione è che il tecnico croato abbia ancora tanto lavoro da fare per riuscire a trovare la chiave di volta di una squadra alla quale mancano giocatori in grado di trascinare il resto del gruppo.

Thiago Motta, ex allenatore della Juventus
Juventus, con Tudor è finita: 'richiamato' Thiago Motta

Sebbene non si segnalino movimenti che possano far pensare ad un ribaltone in società, è chiaro che la posizione dell’ex tecnico del Marsiglia non sia più granitica come qualche settimana fa. A finire sotto la lente di ingrandimento della proprietà sarà soprattutto la gestione di un gruppo ancora tutto da plasmare.

A meno di clamorosi capitomboli nel corso delle prossime settimane, Tudor non è a rischio. Tuttavia, almeno da un punto di vista mediatico, sorprende fino ad un certo punto il fatto che l’attuale tecnico bianconero sia considerato uno dei principali responsabili del periodo di Conceicao e compagni.

Calciomercato Juventus, ribaltone Thiago Motta: ecco cosa sta succedendo

E così – tra il serio e il faceto – alcuni tifosi hanno colto al balzo l’occasione per ‘invocare’ il ritorno di Thiago Motta. Sotto ad uno degli ultimi post dell’allenatore italo-brasiliano, si segnalano infatti diversi commenti con cui una piccola frangia dei supporters bianconeri ha invitato Motta a prendere in considerazione l’idea di un clamoroso ritorno.

Thiago Motta a bordocampo
Calciomercato Juventus, ribaltone Thiago Motta: ecco cosa sta succedendo

Dal canto suo, ancora sotto contratto con la Juve fino al 2027, l’ex Bologna era stato accostato con una certa insistenza soprattutto al Monaco: destinazione, però, poco gradita al tecnico che ha deciso di rispedire al mittente la proposta. Ad ogni modo, a dispetto dei ‘movimenti’ social, sembra piuttosto complicato – per non dire utopistico – ipotizzare che Elkann e l’area tecnica possano prendere in considerazione l’idea di riaffidare le redini della panchina a Thiago Motta.

Diverso – almeno nel lungo periodo – è invece il caso che riguarda Genesio che Comolli avrebbe provato a convincere nei mesi scorsi prima di ritornare sui suoi passi. Come sempre, ai posteri l’ardua sentenza.

