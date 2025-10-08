Kane al posto di Vlahovic: firma a un passo e giochi chiusi

Dall’attaccante serbo a quello inglese: la scelta è già stata fatta e pone le premesse per un effetto domino lampo

Sia pur protagonista di prestazioni poco appariscenti nelle ultime settimane, Dusan Vlahovic è assieme a Francisco Conceiçao e ad altre poche eccezioni uno dei calciatori più in forma della Juventus. A tenere banco, però, sono ancora le tante indiscrezioni riguardanti il futuro del serbo.

L’ex centravanti della Fiorentina – ricordiamolo – è legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato. Gli ultimi dialoghi tra le parti, in realtà, risalgono a diversi mesi or sono. L’avvento della nuova dirigenza ha di fatto cristallizzato una situazione che sembra essere piuttosto definita.

A meno di clamorosi colpi di scena, l’addio di Vlahovic a parametro zero – dunque dopo la fine del contratto – sembra configurarsi come l’opzione più probabile. In tal senso, diversi club hanno provato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra.

Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic-Bayern Monaco: chiude tutto Kane

Tra questi, nelle ultime settimane era spuntato con una certa insistenza il Bayern Monaco, alla ricerca – si diceva – di un possibile erede di Harry Kane. In realtà, stando a quanto diffuso da diverse fonti tedesche ed inglesi, i bavaresi sarebbero pronti a raggiungere un accordo di massima con l’ex capitano del Tottenham estendendogli il contratto in scadenza nel 2027.

Una fumata bianca che, se confermata, metterebbe il club tedesco nelle condizioni di valutare con relativa tranquillità l’acquisto di un nuovo centravanti. L’opzione Vlahovic in quest’ottica non sfumerebbe in maniera automatica, ma diventerebbe sicuramente più complicata.

In un mosaico ancora tutto da comporre, dunque, occhio sempre ai club di Premier League a cui il numero 9 della Juventus è stato accostato in tempi e in modi diversi. Il tutto senza trascurare gli interessamenti di Inter e Milan che, però, fino a questo momento non hanno affondato il colpo, limitandosi a valutare il da farsi.