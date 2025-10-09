Juventus, Vlahovic in un nuovo campionato: comunicazione galeotta

La situazione riguardante l’attaccante bianconero continua ad essere appesa ad un filo: ecco cosa sta succedendo

Protagonista dentro e fuori dal campo, Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé. L’attaccante serbo, che ha già trovato in quattro circostanze la via del gol in questo scorcio di stagione, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato, l’ex centravanti della Fiorentina dovrebbe lasciare Torino al termine di questa stagione, a meno di clamorosi colpi di scena. Se questo sembra essere un dato più o meno acquisito, maggiori incognite caratterizzano la nuova possibile destinazione dell’attuale numero nove della Juventus.

I club italiani continuano a monitorare l’evolversi della situazione, pronti a ritagliarsi importanti spazi di manovra. Tuttavia, almeno fino a questo momento, non si registrano significativi passi in avanti nei dialoghi tra l’entourage del ragazzo né con il Milan né con l’Inter. A confermare indirettamente questo tipo di scenario sono anche le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Tottenham e Chelsea su Vlahovic

Secondo quanto riferito da TBR Football, infatti, Vlahovic avrebbe ordinato al suoi entourage di valutare possibili opzioni in Premier League. In tale ottica, tra le compagini eventualmente pronte a ritagliarsi spiragli di manovra, occhio soprattutto a Tottenham e Chelsea, alla ricerca di un ariete d’area di rigore al quale consegnare le chiavi dell’attacco.

In un mosaico che si preannuncia ancora tutto da comporre, però, anche il Barcellona e il Bayern Monaco starebbero valutando i presupposti per un forcing in estate. Il tutto senza trascurare né il Manchester United né il Newcastle, squadre alle quali Vlahovic è stato accostato in tempi e in modi diversi.

Stando così le cose, la possibile permanenza del classe 2000 in Serie A starebbe rapidamente perdendo quota. Va però ricordato come, al netto dei sondaggi esplorativi effettuati anche nei mesi scorsi, nessun club di Premier ha mai deciso di rompere gli indugi: staremo a vedere se la situazione potrà rapidamente mutare.