“La sua stagione è finita”: l’annuncio che cambia il mercato Juve

A gennaio Comolli prenderà il sostituto: le ultime sui bianconeri

Tanta Juventus nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Focus sulle possibile prossime mosse dei bianconeri sul fronte acquisti. Secondo il collega Emanuele Cammaroto, nella finestra invernale che verrà la dirigenza proverà a prendere un profilo in grado di far compiere il salto di qualità al centrocampo.

“A gennaio Comolli farà un tentativo, anche perché in mezzo la coperta è corta. Koopmeiners non riesce a sbloccarsi, Locatelli è un elemento valido ma non un top. Il mercato di gennaio è difficile, però si può trovare qualcosa in prestito, magari delle occasioni in Premier League“. In tal senso occhio a Mainoo, giovane e talentuoso centrocampista inglese che potrebbe salutare il Manchester United: “È un nome che ci sta tutto, del resto lui è fuori dai piani dei ‘Red Devils’…”.

Lecito aspettarsi qualcosina pure in difesa, dove Tudor ha nuovamente perso Cabal. Col Villarreal il colombiano ha subito una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, si parla di uno stop di almeno 2 mesi mentre per Cammaroto “la sua stagione è praticamente finita”.

Zirkzee? No Juve, occhio al Milan

A meno di clamorose sorprese, invece, nulla verrà fatto nel reparto avanzato. In questi giorni c’è chi, a proposito di Manchester United, ha ritirato fuori il nome di Zirkzee: “Ha dimostrato di poter fare la differenza in Italia, a lui potrebbe pensarci il Milan qualora Gimenez dovesse continuare a far fatica”, ha concluso Cammaroto.

Anche per l’olandese, come per Mainoo, potrebbe esserci un’apertura dello United alla formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. A lui, tuttavia, potrebbero interessarsi anche altre società inglesi oltre che della Liga.