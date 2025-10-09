Salta la panchina, la Juventus se ne libera definitivamente: torna Thiago Motta

Sono momenti decisamente cruciali per il futuro della guida tecnica, la società bianconera osserva la situazione con interesse

È tempo di pausa per la Nazionali, ma anche di riflessioni per quanto riguarda la panchina. L’inizio di stagione non può soddisfare, si medita il cambio a stagione in corso.

Cinque sconfitte, due pareggi e una sola vittoria non possono bastare alla Real Sociedad, attualmente al penultimo posto in classifica nella Liga con cinque punti. E in questo contesto si inserisce anche l’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta.

Legato alla società bianconera da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, l’ex Bologna è in attesa di una soluzione adeguata alle sue richieste. Ed ecco spuntare l’ipotesi spagnola.

Come sostiene l’esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, il club di San Sebastian starebbe pensando al cambio di allenatore, con Sergio Francisco sulla graticola dopo questo inizio decisamente deludente.

La Juve si libera di Thiago Motta? Quanto risparmiano i bianconeri

Se davvero, alla fine, dovesse andare a buon fine la trattativa tra l’italo-brasiliano e i baschi, la Juve gioverebbe di un sostanzioso risparmio. Nell’estate del 2024, Giuntoli fece firmare a Motta un accordo triennale da 5 milioni di euro netti a stagione.

In caso di addio, si procederebbe alla rescissione e Comolli si troverebbe a disposizione per il mercato di gennaio circa 8 milioni in più. E visti i buchi della rosa a disposizione di Tudor, sarebbero importanti per intervenire e rinforzare la squadra in vista degli obiettivi stagionali.

La Juventus, dunque, osserva e attende belle notizie dalla Spagna.