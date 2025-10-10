DIRETTA | Juventus, Maignan al posto di Di Gregorio: rivoluzione Comolli – Le news del 10 ottobre

Campo e non solo, la Juventus continua a far parlare di sé anche fuori dal perimetro di gioco: le indiscrezioni di giornata

Nonostante la pausa delle Nazionali, non sono poche le voci e le indiscrezioni che calamitano l’attenzione mediatica in casa bianconera. A cominciare dagli spifferi riguardanti il nuovo possibile restyling dirigenziale, ma non solo. Oltre alla posizione di Tudor – tutt’altro che granitica – a prendersi le luci della ribalta sono anche le nuove mosse sottotraccia in chiave mercato da parte di Comolli. Segui con noi tutte le news di giornata:

09:03 – La Juventus non molla Norton-Cuffy, protagonista di un inizio di stagione scintillante con il Genoa. Difficile un suo arrivo a Torino in inverno, molto più verosimile una trattativa in estate: in tal senso, non è da escludere il possibile inserimento di una contropartita.

08.30 – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe cominciato a pensare a Mike Maignan. L’estremo difensore francese, seguito con interesse soprattutto dal Chelsea, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza nel 2026 e potrebbe diventare un’occasione interessante. L’indiscrezione, se confermata, aprirebbe scenari a sorpresa sul futuro di Di Gregorio, il cui rendimento almeno in questa prima di stagione è stato piuttosto incerto.