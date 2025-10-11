Koopmeiners via dalla Juventus: scambio ‘folle’ in Serie A

L’ex Atalanta rappresenta un vero e proprio boomerang di mercato per Comolli: l’affare in cantiere è una vera sorpresa

Protagonista di un inizio di stagione assolutamente deludente, Teun Koopmeiners non riesce a prendere per mano una squadra che avrebbe assoluto bisogno della sua qualità. Corpo abulico della Juventus, l’olandese ha sistematicamente steccato tutte le occasioni che Tudor gli ha concesso in questa prima parte di stagione.

Sia da interno di centrocampo che come trequartista, l’ex giocatore dell’Atalanta non garantisce né corsa, né imprevedibilità né dribbling. Bocciato da una frangia sempre più consistente del tifo bianconero, il numero 8 della Juve si trova davanti ad un bivio. In uno scenario aperto a diverse possibili soluzioni, i prossimi mesi rappresenteranno un autentico turning point.

Nel caso in cui Koopmeiners non dovesse riuscire a fornire segnali di un certo tipo, la sua cessione diventerebbe infatti sostanzialmente automatica. Rispetto ai mesi scorsi, qualcosa sembra essere cambiato nei piani bianconeri: una cessione con la quale rientrare parzialmente dall’investimento fatto solo un anno fa, un’ipotesi tutt’altro che inverosimile.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners alla Roma? Spunta uno scambio choc

E chissà che a riabbracciare Koopmeiners non possa essere alla fine l’allenatore che ne ha garantito la definitiva consacrazione: ci stiamo riferendo a Gian Piero Gasperini che con la sua Roma è alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare la rosa. Ad accostare l’olandese della Juventus alla Roma è stato Gianni Balzarini che nel corso di uno degli ultimi video pubblicati sul suo profilo YouTube ha spiegato:

“Dicono che Gasperini, almeno a livello di voci ancora tutte da verificare, voglia tornare a lavorare già a gennaio con Koopmeiners”. Spiegando come al momento una vera e propria trattativa non sia ancora cominciata, Balzarini ha poi ipotizzato quella che per lui rappresenterebbe la soluzione più congeniale con la quale gestire la partenza dell’olandese:

“Koopmeiners-Roma è un’operazione che farei. Magari legherei anche un discorso per Pellegrini che non sarà il regista vero e proprio ma è comunque un centrocampista di una certa qualità: farei un’operazione di questo tipo andando su Pellegrini per aumentare il tasso qualitativo”.