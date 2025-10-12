Bernardo Silva alla Juventus: il rilancio chiude tutto

Il trentunenne portoghese è atteso ad un vero e proprio bivio: la sorpresa ribalta Comolli

Autorevole protagonista anche di questo primo scorcio di stagione con la maglia del Manchester City, Bernardo Silva non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Legato ai Citizens da un contratto in scadenza nel 2026, il talentuoso jolly portoghese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più intrigante per il suo futuro.

Almeno in modo indiretto e pur non affondando il colpo in maniera decisa, la Juventus osserva guardinga l’evolversi della situazione. Difficile ipotizzare i futuri risvolti di un mosaico ancora in evoluzione; i bianconeri, però, proveranno a giocarsi le loro chances, consapevoli delle insidie di un affare che si preannuncia comunque complicato.

Oltre alla folta concorrenza – al Benfica e al Bayern Monaco si è aggiunto nelle ultime settimane anche il Barcellona – Comolli sarà chiamato ad affrontare anche la posizione del Manchester City che non ha ancora mollato gli ormeggi in merito al possibile rinnovo di Bernardo Silva.

Calciomercato Juventus, affare Bernardo Silva: la posizione del City e la mossa a sorpresa

In tal senso, non va affatto trascurata l’ultima indiscrezione lanciata da Sportsboom. Secondo quanto evidenziato, a dispetto di ciò che è trapelato nei mesi scorsi, il club inglese starebbe infatti lavorando ad un rinnovo di contratto che, se confermato, avrebbe letteralmente del clamoroso.

Benché la trattativa non abbia ancora fatto registrare la classica fumata bianca, il dialogo tra le parti è ripartito con convinzione e potrebbe portare al traguardo d’arrivo. In uno scenario comunque da monitorare con attenzione, dunque, il Manchester City sarebbe pronto a fare all in per chiudere la pratica ed esaudire una richiesta esplicita di Guardiola. In un modo o nell’altro, le prossime settimane dovrebbero rappresentare un autentico turning point.