“Contatti diretti con la Juve”: al Real gioca poco, che regalo a Tudor

Il club bianconero piomba sul gioiello delle ‘Merengues’: può essere il grande colpo del mercato di gennaio

Zero minuti in questo inizio di stagione, anche per via di un problema alla coscia che lo ha certamente condizionato. Il minutaggio pressoché nullo può però influire alla buona riuscita dell’affare.

Endrick è legato al Real Madrid con un contratto fino al 2030, ma al momento il brasiliano classe 2006 cresciuto nel Palmeiras non ha ancora totalizzato un solo minuto in questo inizio di stagione. L’infortunio alla coscia non l’ha certamente aiutato, ma, riaggregato alla squadra dalla seconda metà di settembre, ha vissuto per ora il tutto dalla panchina. E la Juventus osserva interessata: dalla Spagna riferiscono infatti come il club bianconero sia molto vigile: sarebbe il grande obiettivo per il mercato di gennaio.

Endrick può lasciare il Real Madrid: Juventus in pole

Come sottolinea ‘Defensa Central’ ci sarebbero già stati i primi contatti diretti. Contatti che la Juve sarebbe pronta a riallacciare.

Diverse sono le squadre interessate, ma dalla Spagna sottolineano come i bianconeri siano quelli che più si sono mossi. Nei primi contatti il club bianconero avrebbe chiesto informazioni all’entourage del giovane brasiliano e adesso l’obiettivo è fare il passo successivo. Il Real Madrid lascerà la decisione nelle mani di Endrick, che per ora si è dichiarato contrario alla partenza. Anche se tutto potrebbe cambiare da qui alla sessione invernale di calciomercato. Il club iberico non vuole certamente privarsi del ragazzo e sarebbe disposto a lasciarlo partire soltanto in prestito secco, senza inserimenti di riscatti o quant’altro.

Soluzione a cui Endrick potrebbe aprire soprattutto per il fatto che al termine della prossima stagione sono in programma i Mondiali e il classe 2006 vuole avere una chance di convocazione e provare a convincere Carlo Ancelotti. Il suo esordio stagionale potrebbe arrivare dopo questa pausa per le nazionali, ma non è ancora chiaro quanti minuti e quante chances Xabi Alonso sia disposto a concedere al giocatore. Ecco perché lo stesso Endrick potrebbe spingere per andare via in un club che possa garantirgli un minutaggio maggiore. E in questo senso la Juve sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte.