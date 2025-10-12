DIRETTA | Calciomercato Juventus, scambio per Vlahovic: all in Milinkovic Savic – Le news del 12 ottobre

Il futuro del serbo rappresenta un nodo di cruciale importanza per le mosse di mercato della ‘Vecchia Signora’ che hanno le idee chiare anche in entrata

Un nuovo centrocampista e (almeno) un altro esterno. Le priorità di mercato della Juventus sono ormai note, così come è forte la volontà della ‘Vecchia Signora’ di rinforzare un organico che sta continuando ad evidenziare limiti strutturali piuttosto evidenti. Il tutto senza trascurare quelle mosse in uscita dalle quali Comolli spera di ricavare un tesoretto da investire già nell’immediato.

08.45 – A proposito di cessioni, occhio all’evolversi della situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic: come evidenziato da Michele De Blasis, Juventus e Bayern potrebbero ragionare su uno scambio tra Guerreiro e il centravanti serbo.